Indústria cervejeira demanda mangueiras de alta performance para garantir pureza

O mercado de cervejas artesanais e industriais no Brasil tem demonstrado crescimento consistente. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o setor cervejeiro registrou expansão contínua nos últimos anos, exigindo cada vez mais profissionalização em todas as etapas da cadeia produtiva. A escolha de equipamentos adequados para o transporte de fluidos torna-se crítica para assegurar a integridade do produto final. Em um processo no qual variações mínimas podem comprometer qualidade, segurança e conformidade normativa, investir em insumos técnicos especializados deixou de ser opcional.

Daniel Rodrigues Inocencio, diretor comercial da Maxxflex, destaca: "A utilização de mangueiras e mangotes específicos para o setor alimentício é fundamental para evitar contaminações e preservar as características organolépticas da bebida, como sabor e aroma".

Segundo José Francisco dos Santos, diretor executivo da Maxxflex, "no processo de produção cervejeira, as mangueiras são submetidas a condições rigorosas, que incluem variações de temperatura e a necessidade de limpezas frequentes com agentes químicos para sanitização (CIP). A utilização de compostos de borracha inadequados pode resultar em alterações no produto ou desgaste prematuro do material, comprometendo a segurança da operação. Por isso, a indústria tem buscado soluções robustas que atendam às normas sanitárias vigentes e ofereçam durabilidade".

A Maxxflex Indústria de Borrachas desenvolveu soluções específicas para este segmento. Um dos destaques do portfólio é a linha ACCERV para cervejarias, projetada para suportar as exigências de sucção e descarga em ambientes fabris, com estrutura reforçada e revestimento interno atóxico. Esses atributos técnicos garantem transporte sem interferências químicas ou de odor, atendendo aos rigorosos padrões de higiene.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A padronização de equipamentos industriais reflete o amadurecimento do mercado nacional", afirma José Francisco dos Santos. Segundo o executivo, a demanda crescente por insumos de alta performance demonstra que as cervejarias reconhecem a importância da adoção de soluções técnicas alinhadas às normativas sanitárias para viabilizar a repetibilidade de processos e a construção de confiança com um público consumidor cada vez mais exigente quanto à qualidade e segurança.