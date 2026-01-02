Assine
Mundo Corporativo

Canon apresenta as impressoras fotográficas portáteis SELPHY CP1500 e QX20

Multinacional lançou a campanha “Stories expiram, histórias não”, que fala sobre a durabilidade das fotografias com validade de 100 anos

02/01/2026 11:47

Canon apresenta as impressoras fotográficas portáteis SELPHY CP1500 e QX20

A Canon do Brasil amplia sua linha de impressoras fotográficas compactas com os modelos SELPHY CP1500 e QX20, dispositivos projetados para impressão direta de fotos a partir de smartphones, câmeras e cartões de memória. Lançadas com foco em mobilidade e durabilidade, as impressoras utilizam tecnologia dye-sublimation, que produz imagens resistentes à água e com validade estimada de até 100 anos em condições ideais de armazenamento.

Segundo a fabricante, a SELPHY CP1500, com design compacto com tela LCD de 3,5 polegadas, permite edição básica de imagens, como aplicação de filtros em sépia ou preto e branco, e conectividade Wi-Fi para impressão remota via aplicativo SELPHY Photo Layout. O modelo suporta conexões USB e cartões SD, além de bateria opcional para uso em qualquer local, conforme manual.

Já a SELPHY QX20 opera exclusivamente via Wi-Fi e é indicada para compartilhamento de imagens, sem necessidade de fonte de energia fixa. A Canon afirma que esse modelo ainda é compatível com o insumo XS-20L, que é uma foto autocolante, onde o usuário pode personalizar papelaria, murais e onde mais a criatividade permitir.

Ambos os modelos atendem à demanda por impressões físicas em um contexto dominado por redes sociais, onde as imagens digitais têm vida curta. As impressoras são compatíveis com papéis fotográficos específicos da Canon e integram funções como geração de QR codes nas fotos para links externos, úteis em convites ou materiais promocionais.

“Vimos a impressão de fotos crescer em 2025. Começou com uma trend nostálgica, mas conquistou também o público jovem. Em um mundo de milhares de cliques em minutos, armazenamento na nuvem lotado, ter uma memória eternizada em foto impressa é especial. Temos as opções perfeitas para o consumidor", afirma Daniela Mayeta, Supervisora de Marketing Digital e E-commerce da Canon do Brasil.

A comercialização ocorre pela loja oficial da Canon. 



Website: http://www.canon.com.br

