Tabelog, o maior (*1) serviço de busca e reserva de restaurantes do Japão, lança um aplicativo multilíngue para visitantes internacionais

O Tabelog (https://tabelog.com/en/), o maior serviço de busca e reserva de restaurantes do Japão, administrado pela Kakaku.com, Inc., disponibilizou seu aplicativo multilíngue para smartphones (iOS/Android) destinado a viajantes internacionais na segunda-feira, 17 de novembro de 2025.

O aplicativo multilíngue Tabelog para viajantes internacionais, é o maior serviço de busca e reserva de restaurantes do Japão

Com cerca de 100 milhões de usuários mensais (*3), o Tabelog se destaca como o principal serviço do Japão, amplamente utilizado pelos japoneses para a exploração diária de estabelecimentos gastronômicos. O seu banco de dados é único no país, contendo informações sobre cerca de 890.000 estabelecimentos em todo o país e mais de 85 milhões de avaliações e fotos (*4). Ao contrário de serviços de mapas globais ou sites de viagens, o Tabelog se baseia em "avaliações e comentários genuínos de usuários japoneses locais", possibilitando que os viajantes encontrem restaurantes genuinamente excepcionais, apreciados por moradores locais, e não apenas locais destinados a turistas.

Apesar da disponibilidade de serviços multilíngues por meio de navegadores da web, o aplicativo oficial foi lançado para oferecer uma experiência de busca e reserva aprimorada para o número crescente de visitantes internacionais, desde o planejamento da viagem até a sua estadia no Japão. No mesmo mês, o serviço alcançou o 1º lugar em downloads na lista "Aplicativos de busca de gastronomia japonesa escolhidos por viajantes internacionais" (*2).

Sobre o Tabelog, o aplicativo multilíngue para smartphones

Cenário

Apesar de a "culinária japonesa" ser frequentemente mencionada como um dos pontos altos da viagem ao Japão (*5), os viajantes frequentemente expressam descontentamento como "encontrar apenas restaurantes destinados a turistas" e obstáculos como "desistir de fazer reservas por telefone devidoànecessidade de comunicação em japonês" (*6). Como o principal serviço de busca e reserva de restaurantes no Japão, o Tabelog desenvolveu este aplicativo para smartphones, utilizando o vasto banco de dados e a experiência adquirida por meio de sua versão web para solucionar estas questões.

Ao disponibilizar informações a respeito de restaurantes com avaliações locais em diversos idiomas, o Tabelog visa conectar viajantes a estabelecimentos gastronômicos de bairro, contribuindo para a redução do turismo desmedido e a revitalização das economias regionais.

Principais recursos

[BUSCA] Pesquisa com base em mapas e informações detalhadas para encontrar restaurantes que atendam às suas preferências próximos a você

Utilizando o banco de dados do Tabelog, que conta com o maior número de cadastros no Japão, os usuários podem localizar de forma intuitiva restaurantes que se adequem às suas preferências em um mapa próximoàsua localização atual. Com uma ampla variedade de fotos e avaliações facilmente acessíveis em qualquer lugar, os viajantes podem escolher restaurantes com confiança, mesmo em áreas desconhecidas. [RESERVA] Faça sua reserva online de forma instantânea por meio do seu smartphone — sem a necessidade de chamadas telefônicas

Eliminamos a barreira das "reservas por telefone" que representavam desafios para os viajantes. Basta selecionar a data, a hora e o número de pessoas no aplicativo para consultar de forma imediata a disponibilidade e efetuar reservas online, esteja você em um trem ou envolvido em atividades turísticas. Faça sua reserva e garanta sua mesa com tranquilidade, sem se preocupar com barreiras linguísticas. [UI] Interface aprimorada para smartphones, proporcionando uma navegação confortável em seu idioma preferido

Totalmente compatível com os idiomas inglês, chinês (tradicional) e coreano. O serviço multilíngue, anteriormente disponível na versão web, agora oferece a fluidez operacional característica dos aplicativos móveis. Além de apresentar informações traduzidas, o design intuitivo possibilita que os usuários entendam e selecionem restaurantes com facilidade, mesmo em dispositivos de tela reduzida.

(*1) Pesquisa sobre o site de busca e reserva de restaurantes com o maior número de estabelecimentos cadastrados (maio de 2024/pesquisa interna). Consultou os sites de interesse (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e contabilizou todos os estabelecimentos listados exibidos nas pesquisas sem filtro, por província. (*2) Novembro de 2025/Pesquisa da AppTweak. Downloads combinados das categorias "Comida e Bebida (Restaurantes e Cafés)" e "Viagens e Navegação (Planejador de Viagens)" na App Store e no Google Play nas regiões pesquisadas (Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos). Comparado a "Aplicativos de busca de Gastronomia Gourmet Japonesa".

Fonte: AppTweak (https://www.apptweak.com) (*3) 96,73 milhões de usuários (setembro de 2025) (*4) Em 23 de dezembro de 2025 (*5) Conforme revelado pela "Pesquisa de Tendências de Consumo de Estrangeiros que Visitam o Japão (2024)" realizada pela Agência de Turismo do Japão, "degustar a culinária japonesa" ocupou a primeira posição tanto no que diz respeito a "o que eles mais esperavam antes de visitar o Japão" quanto "o que eles realmente fizeram". (*6) Refere-seà"comunicação com a equipe do local" eà"insuficiência de sinalização multilíngue" como os principais desafios identificados durante viagens na "Pesquisa sobre a Melhoria do Ambiente de Recepção para Visitantes Estrangeiros" realizada pela Agência de Turismo do Japão, além de pesquisas similares.

Sobre a Kakaku.com, Inc.

Fundada em 1997, a Kakaku.com está em funcionamento desde os primeiros anos da era da internet no Japão. Atualmente, a empresa projeta e gerencia uma variedade de serviços online intimamente integrados ao cotidiano, incluindo o site de apoio a compras "Kakaku.com", o serviço de pesquisa e reserva em restaurantes "Tabelog" e o agregador de oportunidades de trabalho "Kyujin Box". Cotada no Mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio (Código de Valores Mobiliários: 2371), a empresa disponibiliza plataformas com as principais bases de usuários no Japão em diversos segmentos.

Visão geral do serviço: https://corporate.kakaku.com/en/service

