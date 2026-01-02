O Medcare, dos Emirados Árabes Unidos, trata o primeiro paciente internacional com AME (atrofia muscular espinhal) com uma terapia gênica intratecal inovadora

O Medcare Women & Children Hospital realizou com sucesso um tratamento pioneiro de terapia gênica intratecal para atrofia muscular espinhal (AME) em Hulus, um paciente de três anos da Turquia. Este marco coloca o Medcare Hospital entre os primeiros provedores de serviços de saúde privados do mundo a disponibilizar este tratamento inovador para pacientes idosos internacionais, superando as limitações anteriores relacionadasàidade e ao peso.

World's first international patient, who received intrathecal gene therapy at Medcare Royal Hospital in Dubai, UAE, along with parents, and the hospital team. (Photo: AETOSWire)

A AME (atrofia muscular espinhal) é uma enfermidade neuromuscular rara que debilita progressivamente os músculos responsáveis pelo movimento e pela respiração. Esta terapia de dose única, recentemente aprovada para uso, atua na causa genética principal, fornecendo um gene SMN1 funcional.

Para Hulus, que anteriormente dependia de fisioterapia intensiva e hidroterapia em sua rotina diária, o procedimento do Medcare Hospital ofereceu uma alternativa promissora às injeções para toda a vida. Seu pai, Mustafa, contou que, mesmo após anos de tratamento de reabilitação, a terapia renovou a esperança de maior autonomia e qualidade de vida para o seu filho.

“Este é um momento decisivo para o tratamento da AME (atrofia muscular espinhal) na região”, afirmou a Dra. Shanila Laiju, CEO do Grupo de Hospitais e Centros Médicos Medcare. “Famílias cujos filhos antes não eram elegíveis para a terapia genética agora dispõem de um tratamento revolucionário que pode aprimorar significativamente os resultados. Isto demonstra a dedicação contínua do Medcare Hospital a crianças com enfermidades raras, respaldada por conhecimento especializado e infraestrutura avançada.”

Desde 2020, o Medcare Hospital já tratou mais de 180 crianças com AME (atrofia muscular espinhal), acolhendo famílias de países como Irã, Turquia, Nepal, Romênia, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Ucrânia, Bielorrússia, Líbano, Índia e Etiópia, consolidando o papel de Dubai como um centro global estratégico para o turismo médico e serviços genéticos pediátricos.

“Pacientes idosos e com sobrepeso agora têm a oportunidade de se beneficiar de uma terapia transformadora”, afirmou o Dr. Vivek Mundada, neurologista pediátrico consultor. “Isso amplia o foco do tratamento da AME, indo além da sobrevivência infantil e buscando preservar a mobilidade, a autonomia e a capacidade respiratória em pacientes idosos.”

O Medcare Hospital disponibiliza tratamento para a atrofia muscular espinhal (AME) mediante um modelo multidisciplinar que engloba especialidades como neurologia, pneumologia, ortopedia, reabilitação, aconselhamento genético e acompanhamento prolongado para pacientes internacionais.

De acordo com a visão de turismo médico dos Emirados Árabes Unidos, o Medcare Hospital, uma unidade da Aster DM Healthcare, continua a investir em tecnologias de ponta, unidades especializadas e profissionais clínicos qualificados para oferecer um atendimento rápido e de alta qualidade para doenças raras e complexas, como a atrofia muscular espinhal.

Rania Roxana

Medcare Hospital

rania.akkela@medcarehospital.com