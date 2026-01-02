Amazfit apresenta Active Max: maior, mais luminoso e criado para desempenho máximo

A Amazfit, marca líder global em dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), anuncia hoje o Amazfit Active Max, o mais novo integrante da família Amazfit Active. Criado para os atletas do dia a dia e qualquer pessoa que busca elevar sua rotina de bem-estar, o Active Max combina uma tela AMOLED ultra-luminosa de 1,5 polegadas, até 25 dias de bateria, facilidade para ouvir podcasts e ferramentas avançadas de treino para consistência e visibilidade mais clara sobre qualquer atividade.

O Active Max apresenta uma experiência de treino com maior precisão através dos insights sobre prontidão, treinamento adaptativo, acompanhamento aprimorado de treino de força e métricas completas de saúde, criadas para esclarecer o desempenho em tempo real e ao longo do tempo.

Características principais:

Monitoramento de energia BioCharge™ para melhor a prontidão: o Active Max apresenta o BioCharge™, a exclusiva pontuação de energia da Amazfit, que se ajusta dinamicamente durante o dia com base nos treinos, nível de atividade e estresse, ajudando os usuários a saber quando investir mais energia e quando descansar.

Tela maior, clareza máxima: a tela AMOLED ultra-luminosa de 1,5 polegadas fornece clareza excepcional em qualquer ambiente, seja na academia, ao ar livre ou em movimento. Com até 3.000 nits de brilho máximo, a tela garante que as estatísticas em tempo real sejam sempre fáceis de ler.

Armazenamento maior, mapas mais inteligentes: os 4 GB de armazenamento integrado proporcionam até 100 horas* de reprodução de podcast durante os treinos, mais mapas para download gratuito para aventuras ao ar livre, inclusive de mais de 2.000 estações de skis com detalhes de contorno.

Mais bateria, maior resistência: até 25 dias de bateria em um design leve; confiável para atividades que duram o dia todo e acompanhamento do sono, bem como treinos de longa distância, incluindo maratonas.

Mais de 170 modalidades esportivas com treino inteligente de força: com mais de 170 modos de treino e a orientação Zepp Coach™ alimentada por IA, o Active Max se adapta aos estilos de treino preferidos pelos usuários. O modo de treino de força detecta automaticamente as repetições, as séries e os períodos de descanso em 25 exercícios, otimizando a captura dos dados e apoiando o acompanhamento de fichas.

Monitoramento de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana: alimentado pelo mais recente sensor biométrico de PPG (fotopletismografia) BioTracker™, o Active Max monitora, continuamente, o batimento cardíaco, o nível de oxigênio no sangue, o nível de estresse e a qualidade do sono, oferecendo alertas quando estes estiverem anormalmente altos ou baixos.

Fique conectado com recursos inteligentes e úteis: os usuários podem fazer chamadas por Bluetooth®, enviar respostas de voz para texto (Android) e controlar o relógio usando os comandos de voz do Zepp Flow™. O Active Max se emparelha com o Zepp App para insights mais detalhados sobre a saúde e acompanhamento de tendências a longo prazo.

O Active Max apresenta aprimoramentos em três dimensões: uma tela maior, mais armazenamento e bateria com vida mais longa. Combinado com durabilidade e um peso leve, com resistênciaàágua de 5 ATM e mais de 170 modalidades esportivas, o Active Max oferece versatilidade para sessões de força, corrida e atividades ao ar livre.

*As estimativas de armazenamento são baseadas nas configurações padrão de qualidade de áudio. A capacidade real varia significantemente dependendo do formato do arquivo, da qualidade selecionada e da complexidade do conteúdo. O recurso de podcast estará disponível através da atualização de software em fevereiro de 2026.

Preço e disponibilidade

O Active Max estará disponível a partir de 30 de dezembro de 2025 por $169,00 na Amazfit.com e na Amazon.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.

Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporteàessa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

Contato para a mídia

Max Borges Agency para a Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Chefe de RP, Amazfit América do Norte

Mary.woodbury@zepp.com