Amazfit apresenta Active Max: maior, mais luminoso e criado para desempenho máximo
O mais novo integrante da família Active combina novo design, armazenamento expandido e bateria mais longa para ajudar os usuários a treinar de forma mais inteligente e alcançar suas metas com confiança.
A Amazfit, marca líder global em dispositivos vestíveis inteligentes da Zepp Health (NYSE: ZEPP), anuncia hoje o Amazfit Active Max, o mais novo integrante da família Amazfit Active. Criado para os atletas do dia a dia e qualquer pessoa que busca elevar sua rotina de bem-estar, o Active Max combina uma tela AMOLED ultra-luminosa de 1,5 polegadas, até 25 dias de bateria, facilidade para ouvir podcasts e ferramentas avançadas de treino para consistência e visibilidade mais clara sobre qualquer atividade.
O Active Max apresenta uma experiência de treino com maior precisão através dos insights sobre prontidão, treinamento adaptativo, acompanhamento aprimorado de treino de força e métricas completas de saúde, criadas para esclarecer o desempenho em tempo real e ao longo do tempo.
Características principais:
- Monitoramento de energia BioCharge™ para melhor a prontidão: o Active Max apresenta o BioCharge™, a exclusiva pontuação de energia da Amazfit, que se ajusta dinamicamente durante o dia com base nos treinos, nível de atividade e estresse, ajudando os usuários a saber quando investir mais energia e quando descansar.
- Tela maior, clareza máxima: a tela AMOLED ultra-luminosa de 1,5 polegadas fornece clareza excepcional em qualquer ambiente, seja na academia, ao ar livre ou em movimento. Com até 3.000 nits de brilho máximo, a tela garante que as estatísticas em tempo real sejam sempre fáceis de ler.
- Armazenamento maior, mapas mais inteligentes: os 4 GB de armazenamento integrado proporcionam até 100 horas* de reprodução de podcast durante os treinos, mais mapas para download gratuito para aventuras ao ar livre, inclusive de mais de 2.000 estações de skis com detalhes de contorno.
- Mais bateria, maior resistência: até 25 dias de bateria em um design leve; confiável para atividades que duram o dia todo e acompanhamento do sono, bem como treinos de longa distância, incluindo maratonas.
- Mais de 170 modalidades esportivas com treino inteligente de força: com mais de 170 modos de treino e a orientação Zepp Coach™ alimentada por IA, o Active Max se adapta aos estilos de treino preferidos pelos usuários. O modo de treino de força detecta automaticamente as repetições, as séries e os períodos de descanso em 25 exercícios, otimizando a captura dos dados e apoiando o acompanhamento de fichas.
- Monitoramento de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana: alimentado pelo mais recente sensor biométrico de PPG (fotopletismografia) BioTracker™, o Active Max monitora, continuamente, o batimento cardíaco, o nível de oxigênio no sangue, o nível de estresse e a qualidade do sono, oferecendo alertas quando estes estiverem anormalmente altos ou baixos.
- Fique conectado com recursos inteligentes e úteis: os usuários podem fazer chamadas por Bluetooth®, enviar respostas de voz para texto (Android) e controlar o relógio usando os comandos de voz do Zepp Flow™. O Active Max se emparelha com o Zepp App para insights mais detalhados sobre a saúde e acompanhamento de tendências a longo prazo.
O Active Max apresenta aprimoramentos em três dimensões: uma tela maior, mais armazenamento e bateria com vida mais longa. Combinado com durabilidade e um peso leve, com resistênciaàágua de 5 ATM e mais de 170 modalidades esportivas, o Active Max oferece versatilidade para sessões de força, corrida e atividades ao ar livre.
*As estimativas de armazenamento são baseadas nas configurações padrão de qualidade de áudio. A capacidade real varia significantemente dependendo do formato do arquivo, da qualidade selecionada e da complexidade do conteúdo. O recurso de podcast estará disponível através da atualização de software em fevereiro de 2026.
Preço e disponibilidade
O Active Max estará disponível a partir de 30 de dezembro de 2025 por $169,00 na Amazfit.com e na Amazon.
Para mais informações, acesses www.amazfit.com e siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. A imprensa e os influenciadores pode se inscrever nos programas de afiliados da Amazfit na Amazon e Commission Junction através do link.
Sobre a Amazfit
A Amazfit, líder global em dispositivos vestíveis inteligentes e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.
A Amazfit fabrica dispositivos vestíveis inteligentes com foco no movimento: treino com intenção, recuperação com equilíbrio, e evolução ao longo do tempo. Criada para a maneira como as pessoas treinam hoje, a Amazfit combina resistência, força e recuperação em um ritmo único e coerente que apoia o progresso sustentável com o decorrer do tempo.
Por trás da Amazfit está a Zepp, que constrói a inteligência que dá suporteàessa experiência de treino. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.
Contato:
Contato para a mídia
Max Borges Agency para a Amazfit
Mary Thompson Woodbury
Chefe de RP, Amazfit América do Norte
Fonte: BUSINESS WIRE