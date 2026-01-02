Cessna Citation Ascend entra em serviço, redefinindo o desempenho e a experiência de cabine no mercado de jatos executivos de médio porte

O Cessna Citation Ascend alcançou um marco importante quando o primeiro cliente de varejo recebeu o jato executivo de médio porte na terça-feira, 30 de dezembro, marcando a entrada da aeronave em serviço. Anunciada em 2023, a aeronave possui uma cabine totalmente nova, desempenho aprimorado e uma luxuosa cabine com piso plano. O Citation Ascend recebeu a certificação de tipo da Administração Federal de Aviação (FAA) em novembro de 2025.

Cessna Citation Ascend enters into service, redefining performance and cabin experience in the midsize business jet market. (Photo credit: Textron Aviation)

O Cessna Citation Ascend é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

“A primeira entrega do Citation Ascend reforça o compromisso da Textron Aviation em redefinir o segmento de jatos de médio porte com uma aeronave que combina inovação, eficiência e conforto incomparável”, afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Estamos ansiosos para ver o Ascend iniciar sua jornada com clientes ao redor do mundo.”

Com mais de 1.000 aeronaves da série Cessna Citation 560XL entregues desde 2000, proprietários e operadores apreciam a combinação incomparável de desempenho, conforto, facilidade de operação, diversidade de capacidades de missão e elevada eficiência operacional da aeronave.

Melhorando a experiência do piloto

A nova cabine do Citation Ascend está equipada com o conjunto de aviônicos Garmin G5000, que inclui:

tecnologia de aceleração automática para reduzir a carga de trabalho do piloto e fornecer proteção ao envelope de voo;

três telas grandes de 14 polegadas com ultra alta resolução e recursos de tela dividida;

sistemas duplos de gerenciamento de voo;

tecnologia de visão sintética para renderizar obstáculos como montanhas ou terreno;

transceptor de voz e dados via satélite na cabine para fazer chamadas via satélite e oferecer suporte a diagnósticos em tempo real, transmitindo falhas durante o voo para o suporte em terra, para solução avançada de problemas;

tecnologia avançada de detecção e prevenção de condições climáticas da Garmin;

segundo rádio de dados Iridium e comunicações de link de dados controlador-piloto (CPDLC) para oferecer suporte aos clientes com rotas mais diretas entre a América do Norte e a Europa (opcional).

Os pilotos se beneficiam de uma carga de trabalho reduzida e de uma proteção aprimorada do envelope de voo, enquanto os passageiros desfrutam de uma cabine espaçosa com piso plano. A aeronave pode acomodar até 12 passageiros e conta com um sistema avançado de tratamento acústico, proporcionando um ambiente silencioso e confortável, semelhante ao de dirigir um carro em uma rodovia.

Uma aeronave construída para produtividade

Com janelas de cabine totalmente novas, cerca de 15% maiores, opções de interior personalizáveis e controle sem fio de iluminação, temperatura, persianas e entretenimento, o Ascend oferece um novo nível de conforto e flexibilidade. Para manter os clientes conectados, a aeronave inclui o Wi-Fi padrão GoGo U.S. Avance L3 Max; os clientes também podem optar pelas soluções de conectividade U.S. Avance L5 Wi-Fi ou Gogo Galileo HDX.

O Citation Ascend é equipado com dois motores Pratt & Whitney Canada PW545D, que proporcionam maior eficiência de combustível e aumento de empuxo. A aeronave atinge uma velocidade máxima de 441 nós de velocidade verdadeira (ktas) e um alcance de 1.940 milhas náuticas (3.593 quilômetros) com quatro passageiros, complementado por uma carga útil de combustível total de 900 lb. (408 kg). A Textron Aviation também incorporou uma Unidade Auxiliar de Potência (APU) Honeywell RE100 [XL] não tripulada, para preparativos de pré-voo eficientes e menor ruído em solo.

Serviço e suporte dedicados

A Textron Aviation oferece suporte pós-venda incomparável para proprietários do Citation Ascend por meio de uma rede global projetada para manter os clientes voando. Com 20 centros de serviço próprios em todas as partes do mundo, 21 Centros de Serviço Autorizados (ASFs) para jatos Citation e mais de 80 Unidades Móveis de Serviço (MSUs), assistência especializada está sempre ao alcance. A rede expandida de distribuição de peças da empresa — com sete centros de distribuição e 17 depósitos globais — oferece envio no mesmo dia e pedidos online para mais de 150.000 números de peças exclusivos. A Distribuição de Peças da Textron Aviation conta com o apoio de uma equipe de mais de 600 profissionais dedicados e uma equipe global de suporte ao cliente ampliada, fornecendo aos clientes a assistência necessária onde quer que estejam. A equipe de pós-venda oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aeronaves em solo (AOG), fornecendo soluções rápidas e confiáveis que minimizam o tempo de inatividade e maximizam a disponibilidade da aeronave.

Os clientes se beneficiam de um intervalo de manutenção da célula líder do setor, de 18 meses ou 800 horas — tudo respaldado por uma garantia Garmin de cinco anos ou 5.000 horas, um período de cobertura de dois anos para pintura e interior e uma garantia de motor de cinco anos ou 3.000 horas. Os intervalos de revisão geral do motor se estendem até 6.000 horas, com inspeções da seção quente a cada 3.000 horas. A aeronave está equipada com ferramentas avançadas de diagnóstico, como o sistema FAST™ da Pratt & Whitney e ferramentas de diagnóstico líderes do setor disponíveis por meio do sistema LinxUs da Textron Aviation. As notificações de falhas do LinxUs e as ferramentas avançadas de diagnóstico permitem a redução do tempo de inatividade, colocando a aeronave de volta em operação mais rapidamente do que nunca. Para maior tranquilidade, os clientes podem optar pelo novo programa PowerAdvantage Premium, que amplia o PowerAdvantage+ ao incluir reparo de danos ambientais, suporte da equipe móvel da P&WC (MRT) para situações AOG, frete de motores e mão de obra de remoção e instalação.

Para obter informações adicionais sobre o Citation Ascend, visite cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas se referem somenteàdata na qual foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou sugeridos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitandoànossa capacidade de acompanhar o ritmo dos nossos concorrentes quantoàapresentação de novos produtos e upgrades com os recursos e tecnologias desejados pelos nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

