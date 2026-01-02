Tecnotree incluída como fornecedora representativa no Gartner® Innovation Insight: agentes SOC de IA aceleram a transformação de SecOps de CSPs

A Tecnotree, uma plataforma digital global e provedora de serviços para provedores de serviços de comunicação (CSPs) anunciou hoje que foi reconhecida como Provedora Representativa, ao lado do Google, Anthropic, Dropzone AI, DRUID, Palo Alto Networks e Pegasystems no Gartner® Innovation Insight: “agentes SOC de IA aceleram a transformação de SecOps de CSPs”, publicado em dezembro de 2025.

Tecnotree Included as a Representative Provider in Gartner® Innovation Insight: AI SOC Agents Accelerate CSP SecOps Transformation

O Gartner Innovation Insight examina o papel emergente dos agentes do Centro de Operações de Segurança (SOC) impulsionados por IA em ambientes CSP, descrevendo como esses agentes são usados para automatizar e aprimorar as operações de segurança em sinalização, redes centrais, RAN, Open RAN e domínios de roaming. A pesquisa discute casos de uso, como triagem de alertas, suporteàinvestigação, caça a ameaças, relatórios e supervisão operacional em infraestruturas complexas de telecomunicações.

Segundo o relatório, os agentes SOC de IA são cada vez mais aplicados para apoiar as equipes de segurança dos CSPs no gerenciamento de operações de alto volume, melhorando os fluxos de trabalho de detecção e resposta e atendendo aos requisitos regulatórios e de resiliência, enquanto continuam a contar com a supervisão humana para decisões críticas.

O relatório da Gartner observa que a adoção de agentes SOC com IA deverá aumentar nos próximos anos,àmedida que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) exploram abordagens baseadas em agentes para dar suporte às operações de segurança em arquiteturas multicloud, 5G e Open RAN.

Gartner, Innovation Insight: agentes SOC de IA aceleram a transformação das operações de segurança (SecOps) dos provedores de serviços de comunicação (CSP),Sylvain Fabre, 5 de dezembro de 2025

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma fornecedora de Sistemas de Suporte a Negócios (Business Support Systems – BSS) digitais preparada para 5G, com capacidades de IA/ML e extensibilidade em multicloud. A Tecnotree lidera a conformidade com as Open APIs do TM Forum, com 59 Open APIs certificadas, incluindo 9 APIs abertas em uso no mundo real, o que comprova o compromisso da empresa com a excelência e a busca contínua por oferecer experiências e serviços diferenciados tanto para CSPs quanto para DSPs. Nosso stack digital de BSS, ágil e de código aberto, abrange toda a cadeia de processos de negócio (order-to-cash) e a gestão de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece uma plataforma digital de marketplace Fintech e B2B2X de múltiplas experiênciasàsua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments, capacitando comunidades digitalmente conectadas nos ecossistemas de jogos, saúde, educação, OTT e outros verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Para informações adicionais, visite: www.tecnotree.com

Assessoria de Mídia

Prianca Ravichander, diretora de Marketing

E-mail: marketing@tecnotree.com

Site: www.tecnotree.com