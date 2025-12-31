Venda de Ingressos esportivos é tendencia para turismo

A Travel Compositor projeta um crescimento consistente na demanda do público brasileiro por ingressos para eventos esportivos e de entretenimento ao longo de 2026. Com base no histórico de vendas, tendências globais de turismo esportivo e na performance recente do motor de eventos, a expectativa é de consolidação dos esportes como um dos principais impulsionadores de viagens internacionais.

A plataforma disponibiliza, para operadoras e agências de viagens parceiras, uma oferta ampla e integrada de ingressos, abrangendo grandes ligas de futebol, torneios internacionais, eventos de tênis, basquete, automobilismo e shows de grande porte em destinos estratégicos.

Ranking dos eventos com maior potencial de vendas para o público brasileiro em 2026 (estimativa):

UEFA Champions League Copa do Mundo de Clubes Premier League La Liga (Espanha) Campeonato Italiano Roland Garros Grand Slam Shows internacionais NBA Eliminatórias da Copa do Mundo – Conmebol MLS Soccer Ligue 1 (França) ATP Tour NFL Campeonato Argentino UEFA Nations League MLB Baseball Fórmula 1 Copa Libertadores

Perspectivas para 2026

Para 2026, a expectativa é de um crescimento ainda mais expressivo nas vendas, impulsionado por um calendário esportivo robusto e pelo fortalecimento do turismo de experiências. O início das temporadas europeias de futebol (Premier League, Champions League e La Liga), os Grand Slams de tênis, a temporada regular da NBA, além de eventos consagrados como o GP de São Paulo de Fórmula 1 e grandes shows em cidades como Las Vegas, Londres, Paris e Madri, devem liderar a procura junto às agências brasileiras.

Segundo dados da plataforma, o comportamento do consumidor brasileiro aponta para uma preferência crescente por viagens que combinem esporte, entretenimento e lazer, reforçando o potencial do segmento ao longo de 2026.

Eduardo Batista destaca que o motor de Esporte e eventos da Travel Compositor permite que operadoras e agências brasileiras comercializem ingressos de forma totalmente integrada aos pacotes de viagem, aumentando o ticket médio, diversificando a oferta e ampliando significativamente as oportunidades de receita.