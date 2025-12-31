Assine
Mundo Corporativo

Venda de Ingressos esportivos é tendencia para turismo

Brasileiros ampliam busca por esportes e grandes eventos para 2026 via plataforma de Turismo

31/12/2025 11:15

Venda de Ingressos esportivos é tendencia para turismo

A Travel Compositor projeta um crescimento consistente na demanda do público brasileiro por ingressos para eventos esportivos e de entretenimento ao longo de 2026. Com base no histórico de vendas, tendências globais de turismo esportivo e na performance recente do motor de eventos, a expectativa é de consolidação dos esportes como um dos principais impulsionadores de viagens internacionais.

A plataforma disponibiliza, para operadoras e agências de viagens parceiras, uma oferta ampla e integrada de ingressos, abrangendo grandes ligas de futebol, torneios internacionais, eventos de tênis, basquete, automobilismo e shows de grande porte em destinos estratégicos.

Ranking dos eventos com maior potencial de vendas para o público brasileiro em 2026 (estimativa):

  1. UEFA Champions League

  2. Copa do Mundo de Clubes

  3. Premier League

  4. La Liga (Espanha)

  5. Campeonato Italiano

  6. Roland Garros Grand Slam

  7. Shows internacionais

  8. NBA

  9. Eliminatórias da Copa do Mundo – Conmebol

  10. MLS Soccer

  11. Ligue 1 (França)

  12. ATP Tour

  13. NFL

  14. Campeonato Argentino

  15. UEFA Nations League

  16. MLB Baseball

  17. Fórmula 1

  18. Copa Libertadores

Perspectivas para 2026

Para 2026, a expectativa é de um crescimento ainda mais expressivo nas vendas, impulsionado por um calendário esportivo robusto e pelo fortalecimento do turismo de experiências. O início das temporadas europeias de futebol (Premier League, Champions League e La Liga), os Grand Slams de tênis, a temporada regular da NBA, além de eventos consagrados como o GP de São Paulo de Fórmula 1 e grandes shows em cidades como Las Vegas, Londres, Paris e Madri, devem liderar a procura junto às agências brasileiras.

Segundo dados da plataforma, o comportamento do consumidor brasileiro aponta para uma preferência crescente por viagens que combinem esporte, entretenimento e lazer, reforçando o potencial do segmento ao longo de 2026.

Eduardo Batista destaca que o motor de Esporte e eventos da Travel Compositor permite que operadoras e agências brasileiras comercializem ingressos de forma totalmente integrada aos pacotes de viagem, aumentando o ticket médio, diversificando a oferta e ampliando significativamente as oportunidades de receita.



Website: http://www.travelcompositor.com

