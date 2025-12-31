Guia orienta como financiar investimentos em turismo

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e a Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo) elaboraram um Guia de Investimentos no Brasil no qual oferecem dados sobre o potencial do país para receber empreendimentos no setor, analisam aspectos essenciais para reforçar a posição do Brasil como destino de primeiro nível global, com foco no crescimento econômico inclusivo e sustentável, e as linhas de crédito disponíveis para os projetos.

O turismo representa 8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, mas tem potencial para aumentar significativamente essa participação, sobretudo pelos bons resultados obtidos pelo setor nos últimos anos. Segundo o governo federal, esse desempenho foi impulsionado pelas políticas públicas e estratégias implementadas para fortalecer a infraestrutura turística e promover um crescimento inclusivo e sustentável do ramo.

Para Zurab Pololikashvili, secretário-geral da ONU Turismo, o investimento em turismo representa uma oportunidade estratégica para fortalecer os mercados locais e aumentar a presença internacional dos países: “O Brasil se destaca como um destino propício para atrair investimentos, impulsionando um turismo sustentável e inclusivo na América Latina”.

Segundo balanço divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur) com base no Guia de Investimentos, de janeiro a abril de 2025, foram cadastrados 23 projetos com potencial de injetar US$ 4,5 bilhões no setor. Trata-se de propostas de empreendimentos de grande porte nas Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do país. E o Portal de Investimentos do MTur registrou, em setembro de 2025, a existência de 70 projetos turísticos divulgados no país, com investimento total estimado em US$ 5,85 bilhões e geração de 710 mil postos de trabalho.

No trimestre encerrado em julho de 2025, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego (5,6%) da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Só no setor de turismo, 200 mil vagas foram criadas nos últimos 12 meses.

Durante o Fórum Turismo e Investimentos | Brasil 360°, organizado em 16 de setembro, em São Paulo, pela RTSC — holding de investimentos com atuação nos setores financeiro, imobiliário e turístico — e pela Qore Investimentos, a ONU Turismo informou que, entre 2015 e outubro de 2024, o Brasil se posicionou como o terceiro país da América Latina e do Caribe com mais investimento estrangeiro direto (IED) em projetos greenfield (sem nenhum desenvolvimento prévio) no setor de turismo. No total, 50 projetos somaram investimentos de US$ 1,49 bilhão.

De acordo com o governo federal, o turismo brasileiro vive um momento histórico. Estudo encomendado pelo Ministério do Turismo à Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que 55 milhões de brasileiros viajaram pelo menos duas vezes desde o início do governo Lula, em 2023, consolidando o setor como um dos principais motores da economia nacional.

Outro dado destacado é que 63% dos turistas mantiveram ou aumentaram o número de viagens desde o início da atual gestão do governo federal. Desses, um quarto afirmou que a quantidade de viagens aumentou desde 2023. Significa que 18 milhões de pessoas estão viajando mais pelo país. E o Brasil segue como o destino preferido para 57 milhões de brasileiros que devem viajar até o final do ano. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Minas seguem sendo os destinos preferidos segundo os entrevistados.

Marcos Jorge, CEO da RTSC, concorda que o turismo brasileiro vive um de seus melhores momentos e ressalta que ainda há grande potencial a ser explorado: “O Brasil reúne condições únicas para receber novos investimentos no turismo, combinando riquezas naturais, diversidade cultural e potencial urbano. Esse cenário abre espaço para projetos que unem desenvolvimento econômico e sustentabilidade”.

Em 2024, o setor de turismo no Brasil registrou um crescimento expressivo em investimentos estrangeiros, atingindo a marca de US$ 360 milhões. O valor representa um aumento de 40% em relação a 2023, quando o país recebeu US$ 257 milhões em investimentos diretos no setor. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo MTur, com base em informações do Banco Central.

Nos anos de 2023 e 2024 o país acumulou um total de US$ 617 milhões em divisas externas ligadas a atividades turísticas. Esse resultado reflete o reconhecimento de investidores internacionais nas potencialidades do turismo brasileiro, impulsionado por estratégias de promoção e infraestrutura.

O número de áreas turísticas no Mapa do Turismo Brasileiro, que identifica municípios com vocação turística e orienta políticas públicas, distribuição de recursos e capacitações, aumentou de 344, em 2023, para 360, em 2025. Com isso, a meta de 353 áreas, estabelecida no Plano Nacional do Turismo (PNT) 2023–2027, foi superada com dois anos de antecedência.

Atualmente, o mapa do turismo é integrado por 3.033 municípios, o equivalente a 53,09% das 5.570 cidades brasileiras, e cerca de 200 regiões turísticas já contam com Instâncias de Governança Regional (IGRs) formalizadas.