Edição de podcast aborda diplomacia, cultura e tecnologia

Entrevistas realizadas no Business Rock reuniram duas trajetórias distintas — a da diplomata Paula Furfaro e a do executivo de tecnologia Fábio Santana — para discutir temas centrais do cenário atual: diplomacia, diversidade cultural, inovação e empreendedorismo.

As conversas evidenciam como experiências em campos diferentes podem convergir para reflexões práticas sobre desenvolvimento econômico e relações humanas no ambiente global, e foram conduzidas pelo comunicador Sandro Ari, que atua há anos na cobertura de temas ligados a negócios, tecnologia e relações internacionais.

Diplomacia além da política tradicional

A cônsul Paula Furfaro, única brasileira a representar oficialmente um país do Pacífico, compartilhou no Business Rock sua trajetória e os desafios de aproximar o Brasil das Ilhas Marshall. Sua atuação se destaca por uma abordagem que privilegia a escuta ativa, o respeito cultural e a construção de consensos.

“Sempre tive uma inclinação natural para liderança, mas foi o desejo de transformar realidades, mesmo que em pequena escala, que me levou à diplomacia”, afirmou. Segundo ela, a vivência no Pacífico reforçou a importância de ouvir mais e falar menos como ferramenta para fortalecer relações internacionais e comerciais.

O apresentador ressaltou a conexão essencial da experiência da cônsul com o universo corporativo, destacando que: “A diplomacia apresentada aqui vai além da política institucional. Ela envolve cultura, comportamento e oportunidades reais de negócios”.

Relevância econômica e estratégica das Ilhas Marshall

Com cerca de 60 mil habitantes, as Ilhas Marshall ocupam posição estratégica na geopolítica global. Associadas aos Estados Unidos, abrigam uma base militar utilizada para lançamentos de satélites e exercem papel relevante no comércio marítimo internacional. Dados da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) indicam que Libéria, Panamá e Ilhas Marshall estão entre os maiores registros de bandeira do mundo, respondendo juntos por parcela significativa da capacidade global de transporte marítimo.

No setor pesqueiro, o arquipélago também se destaca. De acordo com o Resumo do Relatório Anual 2025, do Marine Stewardship Council, cerca de 50% do atum consumido globalmente passa pela região, que busca ampliar certificações de sustentabilidade para atender às exigências dos mercados europeu e asiático. “Há espaço para empresas brasileiras atuarem em áreas como infraestrutura, logística portuária, saúde e fornecimento de serviços para embarcações”, destacou Paula Furfaro.

Diplomacia brasileira em um cenário global complexo

De acordo com matéria do G1, o contexto internacional recente reforça a importância de uma atuação diplomática diversificada do Brasil. Em 2025, o país esteve no centro de grandes agendas globais, como a COP30 e a cúpula dos Brics, ampliando sua presença em debates sobre clima, comércio e segurança internacional.

Nesse cenário, Sandro afirma que a atuação de brasileiros em posições estratégicas fora das estruturas tradicionais do Itamaraty ganha relevância. “Ter uma brasileira representando um país do Pacífico mostra que a diplomacia contemporânea também se constrói por trajetórias individuais, com impacto real nas relações internacionais”, observou o apresentador durante a entrevista.

Cultura, fé e negócios internacionais

Durante a conversa, Paula Furfaro destacou a importância do diálogo inter-religioso como elemento estratégico nas relações comerciais internacionais. Para ela, compreender como religião e cultura influenciam hábitos, agendas e decisões é parte essencial da inteligência cultural nos negócios.

“Mesmo quem não pratica uma religião, carrega referências culturais que impactam o cotidiano. Entender isso evita ruídos e fortalece parcerias”, explicou. Ela citou a própria família, formada por pessoas de diferentes crenças, como exemplo de convivência baseada no respeito mútuo.

Empreendedorismo, tecnologia e escuta ativa

A abordagem apresentada pela diplomata dialoga diretamente com a trajetória do executivo Fábio Santana, vice-presidente da SkyOne Fintech e CEO da Faitec Tecnologia, também entrevistado pelo Business Rock.

Desde cedo, Santana desenvolveu uma postura empreendedora baseada na compreensão das necessidades reais dos clientes. “Não adianta oferecer soluções antes de entender a dor”, afirmou. Ao longo da carreira, o executivo enfrentou desafios como concorrência acirrada e mudanças constantes no mercado de tecnologia, experiências que moldaram sua visão de liderança e inovação.

Atualmente, sua atuação está focada em soluções de nuvem e cibersegurança, com ênfase em confiabilidade e proteção de dados. “Nosso papel é garantir tranquilidade ao cliente, para que ele possa focar no crescimento do negócio”, resumiu.

Diferentes visões, um mesmo aprendizado

Ao reunir perspectivas da diplomacia internacional e da tecnologia aplicada aos negócios, as entrevistas realizadas no Business Rock reforçam um ponto comum: compreender pessoas, culturas e contextos é um diferencial estratégico em um mundo cada vez mais interconectado.

Sem discursos ideológicos extremos, as entrevistas demonstram que diálogo, escuta ativa e inteligência cultural são ferramentas fundamentais para o crescimento sustentável de empresas e para relações internacionais mais equilibradas — temas que ganham espaço no debate público e no ambiente corporativo contemporâneo.