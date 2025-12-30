Startup Inflow chega ao mercado de sofás do Brasil

A Inflow acaba de chegar ao mercado brasileiro como uma nova opção às marcas de sofás e estofados vendidos em caixas, que retornam ao formato original ao serem desembalados. A nova marca tem o objetivo de simplificar e transformar o processo de compra de estofados e oferecer tanto qualidade de produto quanto eficiência em logística e de entrega.

O modelo da Inflow está baseado nos pilares praticidade, bem-estar e conveniência. Praticidade na seleção, compra e entrega do sofá. Bem-estar no foco em conforto. E conveniência, pela rapidez com que o produto é entregue, um ponto de atenção na estruturação do negócio da Inflow, que tem o objetivo de solucionar um aspecto crítico desse mercado: o prazo de entrega, em geral longo, para esse tipo de produto.

Tecnologia FlowTech®: fórmula exclusiva

A base dos sofás modulares é a tecnologia FlowTech®, adotada pela Inflow na fabricação dos sofás modulares. É ela que permite a recuperação automática do formato original quando o sofá é desembalado da caixa e garante a preservação do produto em seu formato original.

A fórmula exclusiva foi criada pelos engenheiros químicos da Inflow para resultar em uma espuma com alta resiliência, memória elástica e compressão controlada. “Essa composição permite que o sofá seja compactado em escala microscópica, reduzindo seu volume sem perder as características de conforto e durabilidade”, explica Gustavo Daher, head de e-commerce da Inflow. “Além disso, a ausência de madeira e metal na estrutura, elimina a necessidade de ferramentas, manuais complexos ou montadores. O consumidor terá seu móvel pronto e instalado em minutos”, completa Gustavo.

Nativos do e-commerce

A empresa atua com o modelo de vendas direto da fábrica ao cliente, por meio de e-commerce. A compra é feita pelo site, em que o consumidor pode conhecer a variedade de opções de produtos, selecionar e escolher as configurações dos sofás modulares, que podem ser dispostos em diferentes tamanhos, formatos, cores e tipos de tecidos. Além de operar e-commerce próprio, em breve, os produtos da Inflow também estarão disponíveis em marketplaces como Mercado Livre e Amazon.

Pronta-entrega: da fábrica ao cliente

Para atender à demanda por entrega rápida, a Inflow investiu na montagem de estruturas próprias de fabricação, desde a produção das espumas até o design final do sofá, no interior de SP. Também conta com um centro de distribuição (CD) em Minas Gerais. Reforçando a característica de entregar os produtos direto da fábrica ao cliente.

“Ter uma fábrica própria e controle total sobre o processo produtivo, nos permite trabalhar com disponibilidade de estoque a pronta-entrega. Nossa preocupação com design, conforto, qualidade do produto e rapidez na entrega, nos levou a investir em uma planta própria e um centro de distribuição, facilitando a logística e garantindo a melhor experiência possível aos consumidores”, explica Gustavo Daher.

Os sofás e poltronas são entregues na capital São Paulo em até duas semanas. Para as outras regiões o tempo de entrega pode ser calculado diretamente no site.

Design, conforto e personalização

Os sofás compactos da InFlow têm foco na variedade de design e materiais. A modularidade dos sofás permite que o cliente personalize o seu espaço. “Entendemos que, além da praticidade, o novo tipo de consumidor de estofados, jovens adultos moradores de grandes centros urbanos, valoriza a personalização e a agilidade. Por isso, o nosso site é muito fácil de navegar. O cliente atua selecionando o tipo de sofá ou poltrona, a quantidade de módulos, as cores e tecidos, personalizando e adequando ao seu espaço e sua necessidade”, explica Gustavo Daher.