TLP abre 80 vagas de Instalador(a) Multiskill Trainee no Rio de Janeiro

A TLP Serviços, com quase 30 anos de atuação nos setores de telecomunicações e energia, anuncia a abertura de 80 vagas para Instalador(a) Multiskill Trainee no estado do Rio de Janeiro, voltadas para as regiões da capital, Baixada Fluminense e Niterói. As oportunidades fazem parte do processo de reforço das equipes para atender à expansão das operações no estado e não exigem experiência prévia: a companhia oferece treinamento prático e completo para desenvolvimento da carreira desde o início. Há oportunidades também para pessoas com deficiência (PcD).

Os requisitos para candidatura incluem CNH categoria B ativa e válida e ensino médio completo. A TLP destaca que o programa de formação permitirá que os selecionados aprendam na prática as atividades exigidas pela função.

A empresa oferece pacote de benefícios competitivo, que inclui salário base com adicional de periculosidade de 30% a partir do início das atividades em campo; premiação mensal entre R$ 800,00 e R$ 1.000,00 conforme atingimento das metas; Programa de Participação nos Resultados (PPR); vale-alimentação ou refeição; acesso ao TotalPass (academia e bem-estar); assistência médica e odontológica; seguro de vida; descontos em instituições de ensino parceiras, como Inatel e UniFECAF; e possibilidade de agregação de celular e veículo.

Os interessados podem se candidatar pela Página de Carreiras da TLP ou por mensagem via WhatsApp nos números (21) 97946-0065 e (21) 98003-0382. A empresa recomenda que os candidatos mantenham seus documentos e CNH atualizados no momento da inscrição.

Para mais informações sobre o processo seletivo, a TLP orienta o contato pelos canais acima.

Sobre a TLP

A TLP Serviços, com mais de 28 anos de atuação, trabalha nos setores de telecomunicações e energia, está presente em 16 estados e possui mais de 30 filiais no Brasil. A empresa conta com uma equipe de mais de 3.500 colaboradores e foi classificada em 6º lugar em 2023, na faixa de faturamento entre 150 e 300 milhões, e em 5º lugar em 2024, na faixa entre 300 e 600 milhões, no Ranking Negócios em Expansão da Revista Exame.

No setor de telecomunicações, a TLP oferece soluções que vão da engenharia e projetos à implantação e ativação de redes de fibra óptica de longa distância, metropolitanas, de acesso e FTTH. A empresa atua na ativação de circuitos DWDM, Metro Ethernet e rádio enlace, além da implantação e manutenção de redes móveis e de transporte.

A TLP também realiza operação logística e gestão de equipamentos e infraestrutura de sites, como POMs, shelters e estações de satélite, bem como serviços em estruturas verticais (torres, laudos, manutenção de sistemas de energia e refrigeração em prédios concentradores) e zeladoria em cerca de 17 mil sites nos estados de AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PI, RN, RJ e SE.

A companhia gerencia 42 mil km de redes, distribuídos entre redes urbanas, rede neutra FTTH e backbone. Anualmente, constrói cerca de 2.000 km de redes neutras FTTH, de longa distância e metropolitanas, incluindo canalizações e infraestrutura de postes em todo o Brasil. Nos estados de DF, GO, MG, RS, SC e SP, a TLP realiza atendimento de instalação e manutenção “casa & cliente”, com um volume mensal de aproximadamente 12 mil instalações e a manutenção de 557 mil clientes.

No setor de energia, a TLP oferece serviços em redes e linhas de distribuição urbana e rural, projetos de eficiência energética e energia solar, incluindo instalação de placas fotovoltaicas e medidores inteligentes.

Redes sociais:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tlpservicos

Instagram: https://www.instagram.com/tlpservicos

Site: https://tlpservicos.com.br