Xtrem by Samsonite apresenta coleção de Voltas Às Aulas 2026

A Xtrem, multinacional do segmento de mochilas, bolsas e acessórios, pertencente ao grupo Samsonite, aposta novamente na coleção da temporada de “Volta às Aulas” no Brasil, voltada para o público Alpha. A nova edição, denominada “BTS26” ou “Back To School 2026”, destaca uma estratégia clara de adaptação às necessidades dessa geração conectada, tanto no contexto casual, quanto escolar, com campanha centrada no universo digital e parcerias estratégicas.

Segundo matéria publicada pela Escola Web, a Geração Alpha representa a primeira geração totalmente nascida em um mundo digital, crescendo em um ambiente onde a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas parte intrínseca do dia a dia. Formada por indivíduos nascidos a partir de 2010, essa geração é amplamente reconhecida por especialistas como a primeira verdadeiramente nativa digital, exposta desde cedo a telas, plataformas interativas e ecossistemas conectados.

Conectados desde os primeiros anos de vida, esses consumidores desenvolvem hábitos, expectativas e formas de interação próprias, distintas das gerações anteriores. Marcada pela fluência digital intuitiva, a Geração Alpha interage naturalmente com dispositivos como smartphones, tablets, assistentes de voz e ambientes digitais educacionais, incorporando a tecnologia como parte essencial do processo de aprendizagem e socialização.

Nesse contexto, o foco da Xtrem em mochilas e acessórios para estudantes em fase escolar reforça o compromisso da marca com a inovação de produtos voltados ao setor educacional, acompanhando a evolução do comportamento e das necessidades dessa nova geração.

A coleção intitulada “Mochila no Xverse” busca representar a trajetória da geração Alpha em uma viagem ao universo multifacetado, onde o físico e o digital se encontram. Inspirada nas tendências mais atuais e no comportamento conectado dessa geração, a campanha explora a ideia de um 'Xverse', um universo em constante evolução, no qual cada mochila se torna um portal para novas possibilidades e experiências, atendendo tanto ao estilo de vida escolar, quanto às aventuras digitais.

A proposta da marca é se aproximar cada vez mais do consumidor Alpha, apresentando ao mercado brasileiro versões de produtos pensadas para essa geração em fase de formação e estudos. Os modelos foram desenvolvidos para atender a um público que combina elementos tradicionais do ambiente escolar com ferramentas digitais modernas, que se atualizam continuamente e fazem parte do cotidiano de forma espontânea.

Acostumada a transitar entre o físico e o digital, a geração Alpha demanda produtos funcionais e contemporâneos. As mochilas e acessórios da coleção BTS26 da Xtrem foram desenvolvidos para oferecer soluções de transporte para a escola, com mochilas e acessórios que contemplam recursos diversos, como compartimentos para materiais escolares, dispositivos eletrônicos e tecnologias integradas. Com essa adaptação, a marca propõe soluções práticas para as necessidades diárias de crianças e jovens, que alternam constantemente entre o mundo físico, como a escola e os encontros sociais, e o digital, com suas interações online e o uso constante de tecnologia no dia a dia.

A campanha também marca uma parceria com influenciadores digitais brasileiros que dialogam diretamente com o público dessa geração. Os nomes, que serão revelados durante o mês de janeiro de 2026, foram selecionados por sua forte presença nas mídias sociais e conexão com universos como gaming, estilo de vida, praticidade e expressão individual — atributos que a Xtrem busca refletir nos modelos desta temporada.

Fundada em 1998 em Santiago, Chile, a Xtrem é uma marca especializada em mochilas e acessórios voltados para aventuras e experiências ao ar livre. Em 2013, a Xtrem se integrou ao grupo Samsonite, o que permitiu sua expansão para mercados na América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina. Suas coleções, que incluem mochilas, bolsas e acessórios, estão disponíveis no site oficial da marca no Brasil.