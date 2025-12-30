Mudança de carreira aos 50 anos exige planejamento

As contratações de profissionais 50+ cresceram 8,8% entre 2023 e 2024, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), representando quase 700 mil novos postos de trabalho. Ainda que uma mudança de carreira após os 50 anos seja vista como desafiadora, é um movimento possível e que deve ser incentivado. Para isso, é importante que os talentos que estão nesta busca façam uma autoavaliação e determinem suas prioridades para tomar a decisão estrategicamente.

“Exige muita coragem enfrentar o convencional e decidir mudar de carreira no meio de uma trajetória profissional extensa. Mas, assim como para qualquer faixa etária, explorar novos caminhos também é importante para profissionais 50+. Eles combinam experiência, maturidade emocional, responsabilidade, visão estratégica e, sobretudo, capacidade de serem mentores para novas gerações. Independentemente da área em que irão atuar, serão profissionais importantes”, comenta Wilma Dal Col, diretora de recursos humanos da consultoria ManpowerGroup.

Assim como os talentos, as empresas também devem se atentar a essas demandas. A escassez de talentos e as mudanças socioeconômicas, como o envelhecimento da população, exigem que elas repensem suas políticas de contratação e inclusão dessa geração. “Empresas que forem receptivas à diversidade geracional poderão observar um crescimento do negócio muito positivo”, complementa Wilma.

Para orientar pessoas 50+ nessa etapa de mudança de carreira, a executiva elenca algumas perguntas para uma autoavaliação.

“Quais são minhas prioridades e valores nesta fase da vida?”

Ao longo dos anos de experiência, é comum que as prioridades e os valores mudem. Para quem pensa em trocar de área, é importante se questionar e entender como as prioridades vão se encaixar em uma nova oportunidade. Da mesma forma, é preciso ter o propósito no trabalho como norte.

“Um exemplo é se questionar: quero mais estabilidade financeira ou equilíbrio com a vida pessoal? Mais leveza no dia a dia, oportunidade de liderança ou troca com outras gerações? Essa área atende meu propósito? Elencar as necessidades é importante para entender como encontrar isso em uma nova área de atuação”, comenta Wilma.

“Quanta autonomia busco nessa nova etapa?”

Muitos profissionais 50+ podem ter trabalhado por bastante tempo em ambientes mais formais. “Que nível de liberdade é ideal agora?” é uma pergunta-chave para entender, por exemplo, se é mais interessante empreender por conta própria ou atuar em um ambiente com processos estruturados.

“Como quero crescer ou evoluir nessa nova jornada?”

“É essencial refletir sobre formas de aprendizado e crescimento profissional, equilibrando a aquisição de novos conhecimentos com o compartilhamento de experiências por meio da mentoria. O mercado exigirá cada vez mais adaptabilidade, já que, apesar da maturidade e da bagagem profissional das gerações mais experientes, será necessário acompanhar novas tecnologias, metodologias ágeis e as rápidas transformações”, explica a diretora.

“Minha situação financeira atual permite uma mudança de carreira?”

Essencial para qualquer mudança, a organização financeiramente é importante para permitir uma troca sem maiores preocupações. O indicado é refletir se há flexibilidade para começar na nova área com um salário menor, ou se precisará de um retorno financeiro mais ágil.