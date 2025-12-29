Fernando Foz é o novo presidente do Conselho do IBRI

O Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) elegeu presidente e vice-presidentes para o biênio 2026-2027. Fernando Foz de Macedo foi eleito presidente do Conselho de Administração. Bruna Gambôa e Lícia Rosa foram eleitas vice-presidentes.

Fernando Foz de Macedo substitui Renata Oliva Battiferro, que presidiu o Conselho de Administração do Instituto no período 2024-2025. Renata Oliva Battiferro passa agora a integrar o Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do IBRI.

“Registro meu reconhecimento e agradecimento à Renata Oliva Battiferro, por uma gestão marcada pelo compromisso com as melhores práticas de governança corporativa na área de RI. Parabenizo igualmente os novos conselheiros, cuja chegada reforça a solidez e a diversidade de perspectivas do nosso Conselho”, afirma Fernando Foz de Macedo.

“Iniciamos esta nova gestão reafirmando o compromisso do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores com as melhores práticas de governança corporativa, a transparência, a ética e a perenidade institucional, conduzindo o Instituto com visão estratégica e elevado padrão de conduta”, enfatiza Fernando Foz.

“Esta nova etapa será conduzida com foco em iniciativas relevantes, inovadoras e tempestivas, em permanente sintonia com as decisões e a evolução do mercado”, conclui Fernando Foz.

“Parabenizo Fernando Foz, eleito presidente, Bruna Gambôa e Lícia Rosa, eleitas vice-presidentes, bem como os demais membros eleitos para o Conselho de Administração do IBRI, desejando pleno êxito no mandato. Estou confiante de que o novo Conselho dará continuidade ao fortalecimento da governança do Instituto, à evolução das práticas de Relações com Investidores e ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro”, declara Renata Oliva Battiferro.

Breve currículo – Fernando Foz de Macedo possui sólida trajetória no mercado financeiro, com 24 anos de experiência no Itaú Unibanco e na Itaúsa. Ao longo de sua carreira, acumulou atuação relevante em áreas diretamente relacionadas ao mercado de capitais, com destaque para Relações com Investidores, Tesouraria e Assessoria de Mercado Aberto, além de Crédito e participação no Grupo de Privatizações, envolvendo processos de aquisição de bancos como Banerj, BMG, BEG, Banestado e outras empresas, além da fusão do Itaú com o Unibanco. Essa experiência contribuiu para o relacionamento com analistas e investidores, a transparência das informações ao mercado e para o fortalecimento das práticas de governança.

No âmbito do IBRI, participou como membro do Conselho de Administração no biênio 2020-2021, com atuação ativa nas discussões e iniciativas do Instituto. Contribuiu com visão técnica e estratégica sobre Relações com Investidores, regulação, mercado de capitais e comunicação com investidores, apoiando o desenvolvimento e a disseminação das melhores práticas da atividade no Brasil.

Bruna Gambôa é superintendente de Relações com Investidores na CSU Digital e possui 18 anos de experiência profissional, sendo 14 dedicados à área de Relações com Investidores. Atuou em empresas de capital aberto de diferentes setores e em fundos de investimento, com foco em RI, estruturação de operações financeiras, comunicação corporativa e mídias sociais. Entre 2007 e 2012, trabalhou na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), participando da análise de ofertas públicas de ações e de dívida.

Lícia Rosa é head de Relações com Investidores da Itaúsa, possui mais de 15 anos de experiência na área de Relações com Investidores, com atuação nas empresas Rede (2010-2013), Itaú Unibanco (2013-2023) e Itaúsa (2023-atualmente). Sua experiência está concentrada em iniciativas voltadas às melhores práticas de transparência no mercado de capitais e no relacionamento com acionistas, investidores e analistas. Foi reconhecida em 2023 como Melhor Profissional de RI Large Cap (Prêmio APIMEC IBRI) e, em 2025, como a terceira Melhor Profissional de RI no setor financeiro não bancário da América Latina, segundo a Extel/Institutional Investor.

Conselho de Administração – Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho de Administração do IBRI para o biênio 2026-2027 foram: André Vasconcellos; Augusto Vilela; Bruna Gambôa; Danilo Herculano Andrade da Silva; Fernando Foz de Macedo; Gustavo Lopes Rodrigues; Lícia Rosa; Luciana Oliveti Chiminazzo; Marcus Thieme; Marina Miranda; Natasha Utescher; e Roberta Varella.

Conselho Fiscal - Em ordem alfabética, os eleitos para o Conselho Fiscal do IBRI para o biênio 2026-2027 foram: Felipe Clemente; Luis Navarro; e Marcos Badollato.