Consórcio de viagens ganha espaço no planejamento turístico

A Evoy Administradora de Consórcios apresenta ao mercado o consórcio de viagens como uma alternativa para consumidores que desejam planejar experiências de turismo de forma organizada e previsível. A modalidade permite que pessoas físicas se programem financeiramente para viagens futuras, sem a incidência de juros, utilizando um sistema de contribuições mensais com foco no cumprimento de metas pessoais. A solução está disponível em todo o território nacional e atende consumidores que buscam organização de curto, médio ou longo prazo.

Segundo Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios, a proposta amplia o acesso ao planejamento financeiro estruturado. “Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta que permita ao consumidor organizar suas viagens com tranquilidade, estabelecendo metas claras e mensais para alcançar experiências importantes em sua vida”, afirma o executivo.

O consórcio de viagens funciona como um modelo coletivo de compra programada. Nesse formato, os participantes realizam contribuições mensais previamente definidas, formando um fundo comum que viabiliza a contemplação do crédito conforme as regras do sistema de consórcios. O valor obtido pode ser utilizado para diferentes finalidades ligadas ao turismo, como pacotes de viagem, passagens aéreas, hospedagens e serviços relacionados ao setor.

Por não envolver juros, o consórcio se posiciona como uma alternativa para consumidores que buscam previsibilidade financeira e controle do orçamento. O modelo incentiva o planejamento antecipado, permitindo que os participantes organizem seus gastos ao longo do tempo, de acordo com sua capacidade de contribuição mensal. A flexibilidade no uso do crédito possibilita que cada cliente direcione o valor contemplado para o tipo de viagem que deseja realizar.

A modalidade atende diferentes perfis de consumidores, incluindo famílias que se programam para períodos de descanso, profissionais que planejam viagens internacionais e pessoas que desejam organizar experiências específicas. O consórcio permite distribuir o custo da viagem ao longo do tempo, reduzindo impactos financeiros imediatos e favorecendo a disciplina no planejamento.

Para o CEO da Evoy, o modelo contribui para uma relação mais consciente com o orçamento pessoal. “Acreditamos que o planejamento é essencial para transformar objetivos em realidades, especialmente quando se trata de viagens. O consórcio de viagens orienta o consumidor a construir esse caminho com organização e foco”, destaca Marcelo Lucindo.

A Evoy reforça que o consórcio de viagens segue integralmente as regras do sistema de consórcios, sem promessas de datas específicas de contemplação. O processo ocorre de forma transparente, respeitando a regulamentação vigente e oferecendo previsibilidade quanto às condições de participação. A empresa destaca que o ritmo de contribuição é definido de acordo com o perfil e os objetivos de cada participante.

Marcelo Lucindo avalia que a modalidade incentiva um comportamento financeiro mais planejado. “O consórcio de viagens permite que cada pessoa construa seu próprio caminho até a experiência desejada, com responsabilidade financeira e autonomia”, finaliza o CEO.