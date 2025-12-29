Menos de 1% das equipes de FM monitoram sustentabilidade

A comunidade IFM — Inside Facilities Management, em parceria com a Infraspeak, lançou o relatório “O estado das operações de FM 2026”, que reúne dados sobre práticas, desafios e prioridades das equipes de Facilities Management em diferentes regiões do mundo.

O estudo foi conduzido em 2025 e reúne respostas de 281 profissionais de 14 países, distribuídos entre África, América Latina e Europa. Do total de participantes, 11% atuam em empresas brasileiras. A pesquisa analisa temas como eficiência operacional, orçamento, uso de indicadores, capacitação e colaboração entre equipes.

De acordo com o relatório, os dados apontam lacunas relevantes em áreas como gestão de dados, planejamento orçamentário, saúde e segurança e sustentabilidade, indicando desafios estruturais nas operações de FM.

Principais achados da pesquisa

Segundo os dados levantados pelo relatório, a eficiência operacional permanece como o principal desafio enfrentado pelas equipes de Facilities Management. Muitas organizações ainda atuam de forma predominantemente reativa, com foco na resolução de ocorrências pontuais.

A pesquisa também indica que sustentabilidade aparece como uma área com baixo nível de maturidade operacional, enquanto a colaboração entre áreas é identificada como um fator relevante para a simplificação das rotinas e melhoria dos resultados.

Entre os dados apurados a partir das respostas dos profissionais participantes do levantamento, destacam-se:

Orçamento baseado em histórico: 52% dos respondentes informaram que definem seus orçamentos com base em anos anteriores.

Sustentabilidade sem indicadores: nenhum dos profissionais entrevistados declarou acompanhar, de forma estruturada, indicadores relacionados à sustentabilidade ou à saúde e segurança.

Capacitação limitada: 56% das equipes relataram oferecer treinamentos apenas no momento da contratação.

Colaboração interna: 66% dos entrevistados apontaram a colaboração entre manutenção, operações e gestão como um dos principais apoios à dinâmica interna.

Baixa visibilidade financeira: 30% das equipes afirmaram não ter visibilidade completa sobre os gastos com fornecedores.

Os dados acima podem ser conferidos no resumo do relatório, publicado pela Infraspeak.

Conteúdo do relatório

O relatório está organizado em 12 seções, com dados comparativos e sugestões práticas relacionadas a:

Perfil das equipes de FM e estrutura operacional

Adoção tecnológica e digitalização

Gestão de manutenção, orçamento e fornecedores

Sustentabilidade, normas e saúde e segurança

Indicadores de desempenho e colaboração

“O FM está passando de um papel predominantemente operacional para uma atuação mais estratégica. O relatório reúne dados e referências que podem apoiar esse processo”, afirma Scheila Silveira, Regional Marketing Manager LATAM da Infraspeak.

O estudo “O estado das operações de FM 2026” pode ser solicitado gratuitamente à IFM por meio de seus canais oficiais, ou baixado gratuitamente em sua versão integral no link https://inside-fm.com/pt-br/access-global-report/

Sobre os criadores

A IFM — Inside Facilities Management é uma comunidade internacional independente que reúne profissionais da área de Facilities Management. Desde 2021, promove eventos, produção de conteúdo e iniciativas de troca de conhecimento entre gestores, especialistas e profissionais do setor.

Na América Latina, a comunidade é liderada por Rafael Elias há três anos, com foco na conexão entre profissionais e na discussão de temas relacionados à gestão, operação e transformação digital em FM. “Nascemos para dar visibilidade aos gestores de FM e compartilhar informações que apoiem o desenvolvimento da área dentro das organizações”, conta.

A Infraspeak é uma plataforma colaborativa de gestão de facilities que conecta pessoas, processos e dados operacionais. Segundo a empresa, a proposta é apoiar equipes de FM na organização das rotinas, no acompanhamento de indicadores e na integração com prestadores de serviço.