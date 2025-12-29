Mercado de trabalho amplia vagas com desemprego em baixa

Segundo os dados mais recentes do IBGE, a taxa de desocupação no país caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, o menor patamar desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 2012. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado também atingiu recorde, somando cerca de 39 milhões de pessoas formalmente empregadas.

O cenário reflete um mercado de trabalho aquecido, com ampliação da demanda por mão de obra formal em diferentes setores da economia. A movimentação ocorre em um momento tradicionalmente marcado por ajustes nos quadros de pessoal e abertura de processos seletivos voltados tanto à reposição quanto à expansão das equipes.

De acordo com Cristina Franco, diretora de Recursos Humanos e especialista em mercado de trabalho, o último trimestre do ano concentra oportunidades relevantes. “A reta final do ano costuma reunir processos seletivos que nem sempre recebem a mesma atenção dos candidatos. Com a ampliação dos quadros em diversos setores, o período se mostra estratégico para quem busca recolocação ou transição de carreira”, afirma.

Segundo a especialista, o volume atual de vagas abertas, tanto em grandes corporações quanto em empresas regionais, contribui para processos seletivos mais dinâmicos e oportunidades distribuídas em diferentes níveis de qualificação e experiência profissional.

A seguir, estão listadas empresas e instituições com vagas abertas em diferentes regiões do país.

Grupo Zelo

O Grupo Zelo mantém mais de 300 vagas abertas em diversas áreas, com destaque para a área comercial, que concentra mais de 100 oportunidades. Há também vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Entre os cargos disponíveis estão vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário e analista de suporte, abrangendo setores administrativos, operacionais e de tecnologia. As vagas estão concentradas principalmente em Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia e Ceará. Informações estão disponíveis em grupozelo.pandape.infojobs.com.br

Colégio Visconde de Porto Seguro

O Colégio Visconde de Porto Seguro conta com 28 vagas abertas nos campi de São Paulo e Valinhos (SP). As oportunidades abrangem áreas pedagógicas, administrativas e operacionais, com vagas de estágio e efetivas, todas em regime presencial. Há oportunidades para cursos como Pedagogia, Psicologia, Ciências, História, Letras e Matemática, além de vagas para docência, assistência educacional, berçário, serviços gerais e monitoramento. A instituição informa que há vagas afirmativas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). As candidaturas são realizadas pelo site oficial da instituição. Candidaturas pelo site oficial.

TransÔnibus

Empresas associadas ao TransÔnibus, sindicato das empresas de transporte por ônibus da Baixada Fluminense (RJ), somam 43 vagas abertas.

A Expresso São Francisco Ltda (Nilópolis) oferece nove vagas, incluindo Mecânico Diesel, Mecânico Socorrista, Lanterneiro e Pintor (rh@expresso-sf.com.br).

A Linave Transportes (Nova Iguaçu) busca dois Mecânicos Socorristas (curriculos@linavetransportes.com.br).

A Transportadora Tinguá Ltda (Nova Iguaçu) tem vagas para Técnico de Ar Condicionado e três vagas PcD (bancodetalentos@transportadoratingua.com.br).

A Fazeni Transportes (Queimados) oferece seis vagas, entre Motorista e Lanterneiro (recrutamentos.rh1@gmail.com).

A Auto Viação Vera Cruz Ltda (Belford Roxo) busca dez Motoristas (rh@autoviacaoveracruz.com.br).

Já a Viação Nossa Senhora da Penha (Mesquita) soma 12 vagas, incluindo Motoristas, Mecânicos e Manobristas (rh@autoviacaoveracruz.com.br ou rh.autoviacao@gmail.com).

Oxitec

A Oxitec, empresa de biotecnologia, oferece duas vagas: Desenvolvedor(a) Full Stack (modelo híbrido, em Campinas) e Desenvolvedor(a) Backend e de Sistemas de Dados (remoto). As contratações são CLT, com benefícios como vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. Inscrições: oxitec.com/br/carreiras.

Vagas de estágio

A Mineração Morro do Ipê (RMBH) abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes a partir do 3º período de cursos como Engenharia, Geologia, Comunicação e Economia. As inscrições vão até 31 de dezembro: trabalheconosco.vagas.com.br/mineracao-ipe.

O Porto Sudeste, em Itaguaí (RJ), recebe inscrições até 2 de janeiro para o Programa de Estágio 2026, destinado a universitários de áreas como Engenharias, Logística, Administração, Direito e Psicologia: vagas.com.br/v2777122.

A Andrade Gutierrez abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026, com 52 vagas em SP, MG e RJ, para estudantes com formatura prevista entre julho e dezembro de 2027. A bolsa pode chegar a R$ 2.200. Inscrições até 25 de janeiro: ciadeestagios.com.br.

O Grupo Salta Educação oferece 20 vagas no programa “Estagiar para Transformar”, voltado a estudantes de Pedagogia, com inscrições até 25 de janeiro: estagiarparatransformar.com.br.

Já a Solar Coca-Cola abriu 30 vagas para o programa Jovem Aprendiz em Várzea Grande (MT), com formação técnica em Eletromecânica em parceria com o Senai e início em janeiro de 2026. Inscrições: solarcocacola.gupy.io.