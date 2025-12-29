Assine
Academia Evolve prevê 300 novas vagas com expansão no DF

Rede de academias Evolve inicia 2026 com forte crescimento em Brasília, impulsionado pela inauguração de novas unidades e pela geração de cerca de 300 empregos diretos em diferentes áreas, fortalecendo a economia local e o setor fitness.

DI
DINO
Repórter
29/12/2025 12:49

Academia Evolve prevê 300 novas vagas com expansão no DF crédito: DINO

A Evolve, rede de academias em forte expansão no Centro-Oeste, inicia 2026 com a abertura de aproximadamente 300 novas vagas de emprego em Brasília, impulsionada pela inauguração de novas unidades na capital federal.

As oportunidades abrangem diferentes áreas, como profissionais de educação física, recepção, atendimento, limpeza e diversos outros cargos, reforçando o compromisso da marca com a geração de empregos diretos e o fortalecimento da economia local.

Com presença consolidada na região e um plano contínuo de crescimento, a Evolve segue investindo em infraestrutura, inovação e pessoas, acompanhando o avanço do setor fitness no país. A expansão da rede não apenas amplia o acesso da população a espaços de atividade física, como também movimenta a cadeia econômica regional, desde fornecedores até serviços terceirizados.

Segundo a empresa, a abertura das novas vagas reflete um cenário positivo para o mercado de trabalho em 2026. “Esse movimento faz parte da nossa estratégia de crescimento sustentável e do compromisso da Evolve com o desenvolvimento das regiões onde atuamos”, afirma Vinícius Santana, CEO da Evolve.

Os interessados em participar dos processos seletivos podem entrar em contato pelo WhatsApp (61) 98192-0089 ou pelo e-mail cv@academiaevolve.com.br

