Calendário de feriados de 2026 cria oportunidades de viagem

Com datas que caem em dias de semana, brasileiros podem se organizar para emendar feriados e aproveitar dias de descanso

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/12/2025 12:48

Calendário de feriados de 2026 cria oportunidades de viagem

O ano de 2026 terá dez feriados nacionais e três pontos facultativos. E muitos deles caem em dias de semana, como segunda ou sexta-feira, o que significa a chance de emendar com o final de semana e ampliar os dias de folga. As datas são uma ótima oportunidade para descansar e para quem deseja viajar, este é o momento de começar a se organizar. 

A lista de feriados e pontos facultativos inclui o Carnaval, nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira); Paixão de Cristo, em 3 de abril (sexta-feira); Tiradentes, 21 de abril (terça-feira); Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio (sexta-feira); Corpus Christi 4 de junho (quinta-feira); Independência do Brasil, 7 de setembro (segunda-feira); Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro (segunda-feira); Finados, 2 de novembro (segunda-feira); Proclamação da República, 15 de novembro (domingo); Dia da Consciência Negra, 20 de novembro (sexta-feira); Natal e Ano Novo que serão em sextas-feiras. 

Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora Bancorbrás, aponta que organizar os passeios e viagens com antecedência permite conquistar passagens aéreas e hospedagem com preços mais atrativos. “É importante reservar as diárias e bilhetes aéreos alguns meses antes e, assim, evitar pagar mais caro com compras em cima da hora”, afirma. “O ideal é iniciar esse planejamento de 3 a 6 meses antes da viagem”.

Além do planejamento financeiro, Carlos Eduardo reforça que pesquisar diferentes destinos e acompanhar promoções também faz diferença. “O viajante que se programa consegue aproveitar melhor cada feriado, evitando imprevistos e garantindo experiências mais completas”, complementa. “Dessa forma, é possível aproveitar os dias de descanso com tranquilidade e conforto no destino escolhido”.

Com um calendário favorável, 2026 desponta como um ano ideal para quem deseja explorar novos lugares ou simplesmente desacelerar a rotina, seja para viagens curtas, escapadas de fim de semana ou roteiros mais longos.

