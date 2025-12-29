LUZA Academy amplia capacitação técnica gratuita com o MOVER

O fortalecimento da cadeia automotiva brasileira está cada vez mais associado à qualificação técnica da mão de obra, à incorporação de inovação e ao aumento da integração entre empresas. Nesse contexto, o Programa MOVER (Mobilidade Verde e Inovação) consolida-se como uma das políticas públicas voltadas ao aumento da competitividade industrial, à modernização produtiva e ao desenvolvimento sustentável do setor, ao estabelecer um novo marco para investimentos em tecnologia e eficiência ao longo de toda a cadeia.

Criado para substituir o Rota 2030, o MOVER define diretrizes estratégicas e mecanismos de incentivo voltados à inovação, à eficiência energética e à evolução dos processos produtivos. Parte desses recursos é direcionada aos programas prioritários, responsáveis por transformar orientações de política industrial em ações concretas e mensuráveis, com foco nos elos mais técnicos da cadeia automotiva.

Entre essas iniciativas está o programa Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas, que tem no Conecta Mais sua principal plataforma operacional. O Conecta Mais funciona como um ecossistema digital colaborativo, integrando ferramentarias, fornecedores de tecnologia, consultores especializados e outros agentes da cadeia automotiva em um ambiente estruturado de desenvolvimento técnico e compartilhamento de conhecimento. A proposta é apoiar a adoção de soluções, reduzir gargalos produtivos e ampliar a eficiência operacional das empresas participantes.

“O Conecta Mais é o elo entre a estratégia do MOVER e a execução na indústria. A plataforma foi desenhada para apoiar a adoção de soluções, a melhoria de processos e o aumento da produtividade”, afirma Henrique Martins, especialista corporativo da LUZA Academy.

Inserida nesse ecossistema, a LUZA Academy atua como iniciativa de capacitação técnica voltada ao desenvolvimento de competências humanas relacionadas aos processos de transformação industrial. A oferta de capacitação técnica gratuita para empresas e profissionais participantes é viabilizada por meio de pontos obtidos na plataforma, ampliando o acesso ao conhecimento e reduzindo barreiras à qualificação técnica no setor automotivo.

A atuação da Academy concentra-se no desenvolvimento contínuo de competências técnicas relacionadas à cadeia automotiva, por meio de trilhas de aprendizagem estruturadas e alinhadas às demandas das operações industriais. O foco está na aplicabilidade prática do conteúdo, de forma a apoiar a melhoria de processos, a redução de falhas operacionais e o aumento da previsibilidade produtiva.

“Não existe transformação industrial sem pessoas preparadas. A capacitação técnica conectada aos desafios da indústria é um fator decisivo para a evolução profissional e para o amadurecimento das organizações”, afirma Martins.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produtividade do trabalho na indústria brasileira apresenta desempenho inferior ao observado em economias mais desenvolvidas, refletindo desafios estruturais relacionados à qualificação profissional e à difusão tecnológica. Informações institucionais sobre produtividade industrial podem ser consultadas no portal da entidade:

Estimativas da própria CNI indicam ainda que a indústria brasileira poderá enfrentar um déficit significativo de profissionais qualificados até o final da década, caso o ritmo de formação técnica não acompanhe as transformações produtivas em curso, especialmente em setores intensivos em tecnologia, como o automotivo.

A integração entre plataformas colaborativas e iniciativas de capacitação técnica tem permitido avanços graduais nas empresas participantes. Enquanto ferramentas digitais apoiam diagnósticos e a identificação de gargalos, a formação técnica contribui para a aplicação prática do conhecimento nos processos produtivos, favorecendo maior previsibilidade operacional.

Além dos impactos nos processos, essa abordagem está associada ao fortalecimento do capital humano e à redução de dificuldades relacionadas à disponibilidade de profissionais qualificados, apontadas por levantamentos do setor como desafios recorrentes para ferramentarias e montadoras.

Ao articular política pública, execução industrial e capacitação técnica, o modelo estruturado em torno do MOVER contribui para o desenvolvimento da indústria automotiva nacional, integrando inovação, sustentabilidade e qualificação profissional como elementos relevantes para a competitividade do setor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Sobre a LUZA Academy



A LUZA Academy integra o ecossistema da LUZA e atua no desenvolvimento de competências técnicas voltadas às demandas reais da indústria. A iniciativa concentra-se na formação profissional com foco em aplicabilidade prática, qualificação da mão de obra e fortalecimento do capital humano em setores de elevada complexidade técnica. Mais informações institucionais podem ser consultadas no site.