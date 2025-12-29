Meet Global MICE Congress 2025 dobra número de participantes

Uma programação multifacetada abordou temas relacionados ao setor M.I.C.E (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), como destinos de negócios, eventos corporativos, neurotecnologia e economia da experiência, além da realização de reuniões voltadas ao desenvolvimento de parcerias comerciais.

Participantes de 37 países

Os resultados do Meet Global MICE Congress (MGMC), fórum internacional de turismo de negócios, foram apresentados em Moscou. O evento ocorreu nos dias 17 e 18 de dezembro e reuniu mais de 2,5 mil profissionais do setor, entre representantes de agências especializadas, associações, clientes corporativos e organizadores de eventos empresariais de diferentes países. O número de participantes foi duas vezes maior do que o registrado no ano anterior e seis vezes superior ao da primeira edição do fórum.

Os participantes do congresso vieram de 37 países e de diferentes regiões da Rússia. De acordo com informações divulgadas pela organização do evento, cerca de 70% do público era composto por executivos seniores e tomadores de decisão, o que possibilitou a realização de reuniões e acordos de parceria durante o encontro.

Entre os participantes estavam o CEO da China Travel Online, Marcus Lee; o membro do conselho do Indian Convention Promotion Bureau, Tushar Kesharwani; a diretora interina de MICE do Visit Qatar, Ruqaya Cassim; o presidente da Associação de Empresas de Exposições da Indonésia, Hosea Andreas Runkat; o presidente da Associação de Organizadores de Exposições da África, Projeni Pather; o fundador da Actnable AI, Dharmendra Jain; a presidente da Malaysian Inbound Tourism Association, Mint Leong; e o ex-CEO da EXPO 2027 na Sérvia, Dušan Borov?anin. Também participaram representantes dos departamentos de turismo do Egito, Jordânia, Maldivas, Nepal, Tanzânia e Uzbequistão.

Na área de exposições, foram realizadas mais de oito mil reuniões de negócios, voltadas à troca de contatos, à prospecção de clientes e ao planejamento de eventos futuros.

Dois dias intensos de programação

Foram organizadas 15 sessões de negócios para os participantes, com foco nos temas “Conferências e Exposições”, “Destinos e Associações”, “Tendências Globais e Análises”, “Reuniões e Viagens de Incentivo”, “Negócios” e “Tecnologia”. As atividades incluíram sessões plenárias, debates em painel, estudos de caso, apresentações, palestras e treinamentos, que permitiram a análise do tema central do MGMC 2025: “Unidade por meio da Diversidade Aberta: Novas Oportunidades para o Crescimento Global”.

Durante os encontros, foram abordadas questões relacionadas aos impactos da personalização, gamificação, hibridização, economia da experiência, inteligência artificial e neurotecnologia na indústria M.I.C.E. Também foram discutidos temas como o papel dos megaeventos, o perfil atual de clientes e fornecedores do setor, a presença de códigos nacionais na indústria global de exposições, as estratégias de desempenho comercial e os canais de promoção de destinos de negócios, incluindo eventos corporativos realizados fora da sede.

Exposição voltada aos negócios

Mais de 130 expositores de países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e do Sul Global estiveram representados no MGMC 2025. Entre eles estavam operadores MICE, associações, bureaux de convenções e exposições, empresas de transporte e hotéis.

Estandes separados foram dedicados aos projetos “Made in Moscow” e “Moscow Tea Party”. Os principais participantes do programa Hosted Buyers vieram do Oriente Médio, da Índia e da China. Ao todo, cerca de 200 profissionais participaram das atividades voltadas a negociações B2B e à identificação de oportunidades para eventos futuros.

O primeiro Meet Global MICE Congress foi realizado em Moscou, no outono de 2023. Em dezembro do ano seguinte, o fórum ocorreu sob a edição BRICS, reunindo mais de 1,3 mil representantes do turismo de negócios desses países e de outras economias do Sul Global, com debates distribuídos em 13 sessões de negócios.