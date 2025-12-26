Evoy projeta expansão da base de consorciados em 2026

A Evoy Administradora de Consórcios anuncia sua estratégia de expansão para 2026, com foco na ampliação da base de clientes, lançamento de novos grupos e fortalecimento do consórcio como alternativa de planejamento financeiro em um cenário de juros elevados.

A empresa amplia sua presença no mercado nacional ao estruturar um plano voltado à consolidação do consórcio como ferramenta de aquisição planejada de bens e serviços. A estratégia contempla atuação em diferentes segmentos, como automóveis, imóveis e bens duráveis, acompanhando a demanda crescente por modalidades sem incidência de juros.

Diante desse cenário, a Evoy anuncia a ampliação de sua atuação, com abertura de novos grupos, diversificação de planos disponíveis e intensificação das ações de comunicação e relacionamento com clientes. A companhia se prepara para atender a uma base maior de consorciados, acompanhando a evolução do mercado e o aumento da procura por alternativas de compra estruturadas.

Segundo o CEO da Evoy, Marcelo Lucindo, “o consórcio representa hoje uma das alternativas mais seguras e conscientes para quem quer organizar o futuro sem se submeter a juros elevados”. A estratégia da empresa considera a expectativa de manutenção da taxa Selic em patamares elevados nos próximos anos, fator que influencia a busca por modalidades de aquisição sem encargos financeiros adicionais.

Para 2026, a Evoy planeja expandir sua base de consorciados com foco em atendimento personalizado, educação financeira e reforço da presença digital. A empresa pretende ampliar o número de grupos ativos em diferentes categorias, além de fortalecer o atendimento por meio de consultores especializados, com o objetivo de orientar os clientes ao longo de todo o processo.

Para Lucindo, “neste momento de economia com juros altos e busca crescente por segurança financeira, o consórcio ganha relevância como instrumento de planejamento — não apenas para aquisição de bens, mas como parte de uma estratégia de educação financeira e patrimônio estruturado”.

A estratégia da Evoy inclui ainda ações de comunicação institucional, fortalecimento da marca e parcerias comerciais. A empresa investirá em conteúdo educativo voltado a explicar o funcionamento do consórcio, suas características e a importância do planejamento no uso da carta de crédito.

Com isso, a Evoy busca ampliar sua atuação no mercado e reforçar sua proposta de orientar consumidores sobre o uso consciente do consórcio. “Nosso compromisso é orientar com clareza e transparência, para que cada cliente entenda os benefícios e os riscos”, afirma Lucindo.

Com base no desempenho do setor e no cenário macroeconômico atual, a Evoy Administradora de Consórcios estrutura sua estratégia para 2026 com foco em expansão, organização financeira e ampliação do acesso ao consórcio como ferramenta de planejamento de médio e longo prazo.

“Para quem deseja investir em imóvel, automóvel ou mesmo bens duráveis, o consórcio permite parcelar com previsibilidade e sem os custos elevados do crédito com juros”, finaliza Lucindo.