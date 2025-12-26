Ancoragens corretas garantem desempenho do steel frame

A fixação dos painéis do sistema steel frame às fundações de concreto é definida em projeto estrutural e envolve a especificação dos tipos de ancoragens, espaçamentos, diâmetros e profundidades de embutimento, conforme as ações permanentes e variáveis previstas para a edificação. O procedimento está relacionado à transferência de esforços entre a estrutura metálica e a fundação e ao atendimento às normas técnicas aplicáveis.

No contexto normativo brasileiro, o dimensionamento e a execução desses elementos estão associados, entre outras, às diretrizes da ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio, da ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto, além dos requisitos de desempenho estabelecidos pela ABNT NBR 15575 — Edificações habitacionais — Desempenho, quando aplicável.

A execução da fixação requer controle de posicionamento, nivelamento e aperto dos elementos de ancoragem, de acordo com os parâmetros estabelecidos em projeto estrutural e com as orientações dos fabricantes dos sistemas utilizados.

Tipos de ancoragens



A ligação dos painéis às fundações de concreto é realizada por meio de ancoragens dimensionadas conforme o tipo de fundação e as condições de carregamento. Entre as soluções empregadas estão as ancoragens químicas e as ancoragens mecânicas de expansão, ambas instaladas após a cura do concreto.

De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, as ancoragens químicas são utilizadas em situações que demandam maior resistência à tração. O sistema é composto por hastes roscadas galvanizadas fixadas ao concreto com adesivos químicos à base de epóxi, metacrilato ou cimento, associadas a conectores metálicos e parafusos definidos em projeto.

“A especificação contempla parâmetros como diâmetro do furo, profundidade de embutimento, tipo de produto químico, tempo de cura e torque de aperto. A instalação exige perfuração conforme o projeto, limpeza do orifício e atendimento às instruções do fabricante”, explica Rossi e acrescenta: “As ancoragens químicas são instaladas após a cura do concreto, desde que os parâmetros definidos no cálculo estrutural e nas orientações técnicas sejam seguidos”.

Uso complementar das ancoragens mecânicas



As ancoragens mecânicas de expansão são utilizadas de forma complementar, em pontos com menores solicitações estruturais, como fixações perimetrais, painéis internos e pilares submetidos a cargas reduzidas. O funcionamento ocorre por meio da expansão do elemento metálico no interior do concreto, acionada pelo aperto controlado da porca.

O espaçamento, o diâmetro e a profundidade de embutimento dessas ancoragens são definidos por meio de cálculo estrutural, considerando as condições específicas de cada projeto e os critérios estabelecidos pelas normas técnicas vigentes.

“Independentemente do tipo de ancoragem, a definição em projeto e a execução conforme as recomendações técnicas influenciam o desempenho do sistema steel frame”, conclui Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

