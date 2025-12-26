Cálculo de materiais orienta custos e execução na construção

Em sistemas construtivos industrializados, como o steel frame, o cálculo de materiais está diretamente vinculado à compatibilização entre os projetos arquitetônico, estrutural e complementares, além da padronização dos componentes utilizados. O processo faz parte das etapas de definição do orçamento, acompanhamento de custos e planejamento da execução das obras.

O cálculo consiste no levantamento quantitativo e qualitativo dos elementos que compõem a edificação, com base na análise de projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos gráficos. A estimativa prévia das quantidades de insumos permite antecipar demandas ao longo da obra e estruturar o planejamento físico-financeiro.

De acordo com Frank Vosgerau, gerente comercial da Barbieri do Brasil, fabricante de perfis para sistemas de light steel framing, o levantamento contempla perfis estruturais, fechamentos, sistemas de fixação, revestimentos e outros insumos necessários à execução.

“As informações servem de base para a elaboração do orçamento, ao transformar dados técnicos em valores, e apoiam decisões relacionadas à contratação de serviços, à logística de suprimentos, à definição do cronograma físico-financeiro e ao controle da execução conforme o projeto aprovado”, explica.

Aspectos como grandes vãos, tipo de cobertura, altura dos painéis, uso da edificação e condições geográficas interferem diretamente no consumo de materiais e no orçamento final. O levantamento métrico requer domínio de geometria, conhecimento dos sistemas construtivos e organização metodológica.

“A precisão do cálculo depende da análise detalhada da documentação técnica, da organização das informações e da aderência rigorosa aos projetos e às especificações. Um cálculo impreciso pode gerar impactos financeiros relevantes, o que reforça a responsabilidade do profissional envolvido nessa etapa”, afirma Vosgerau.

Entre os principais objetivos do cálculo de materiais estão a definição das quantidades necessárias para cada fase da obra, a apuração dos custos totais e parciais, o apoio às medições e aos pagamentos por avanço físico e a organização das atividades no canteiro de obras.

Sobre a Barbieri do Brasil

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina — empresa familiar estabelecida em 1953, fabricante de perfis de aço galvanizado para Drywall e estruturas para sistemas de Light Steel Framing. A Barbieri do Brasil combina tecnologia internacional com um rigoroso padrão de qualidade, aliado a uma ampla distribuição em todo o território nacional. A empresa atua como hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.