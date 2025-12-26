Startup brasileira de IA soma R$ 3,1 milhões em aportes

A captação ocorre em um contexto de maior seletividade no mercado de venture capital, no qual investidores têm priorizado empresas com geração de receita comprovada, eficiência operacional e modelos de negócio sustentáveis. Entidades do setor e análises de mercado indicam que esse movimento reflete critérios mais rigorosos na alocação de capital ao longo de 2025.

Nesse cenário, a Hablla construiu sua trajetória com foco em execução. Fundada em 2023, a empresa nasceu em modelo bootstrap, com capital próprio dos sócios, e atingiu o breakeven em apenas três meses de operação, já na aquisição do quinto cliente. Desde então, manteve crescimento baseado em receita, utilizando capital externo como instrumento de aceleração.

O primeiro aporte ocorreu em 2024, por meio do programa Inova 3, iniciativa que prevê investimentos progressivos de até R$ 750 mil. Das 17 startups participantes, apenas três atingiram o valor máximo do programa. Além de avançar pelas três etapas, a Hablla recebeu um investimento adicional de R$ 850 mil da Bossa Invest ainda em 2024, após avançar pelas três etapas do programa.

Em dezembro de 2025, a gestora realizou um novo aporte de R$ 1,5 milhão, elevando o total investido para R$ 3,1 milhões e ampliando a participação da gestora na empresa.

Do ponto de vista financeiro, a empresa registrou crescimento de receita ao longo do período. Em 2023, registrou faturamento de R$ 851 mil. Em 2024, a receita saltou para R$ 3,1 milhões e, para 2025, a expectativa é encerrar o ano com R$ 9 milhões em faturamento.

Segundo Rodrigo Xavier, CEO e founder da Hablla, o crescimento está diretamente ligado a decisões estratégicas tomadas desde o início da operação. “O foco sempre foi construir um negócio sustentável, com crescimento baseado em receita, previsibilidade e geração de valor consistente para os clientes”, afirma.

Para Álvaro Magri, CTO e founder, a tecnologia foi um fator-chave para sustentar a escala. “A plataforma foi desenvolvida para integrar atendimento, marketing e vendas em um único fluxo operacional, o que permitiu escalar mantendo eficiência e controle”, explica.

Já Marcus Barboza, CRO e founder, destaca que a previsibilidade foi tratada como pilar estratégico. “Trabalhar com performance e consistência de receita não foi uma consequência do crescimento, mas uma decisão desde o primeiro dia”, analisa.

O movimento da empresa ocorre em meio à expansão do mercado de tecnologia conversacional. De acordo com a MarketsandMarkets, o mercado global de inteligência artificial conversacional deve crescer de US$ 13,2 bilhões em 2024 para US$ 49,9 bilhões até 2030, com taxa média anual de 24,9%. No Brasil, relatórios de mercado indicam crescimento acelerado do setor de soluções conversacionais e chatbots, impulsionado pela adoção de automação no atendimento e pelo uso intensivo de aplicativos de mensageria no relacionamento entre empresas e consumidores, com destaque para o WhatsApp, principal canal desse ecossistema. Segundo análise do IMARC Group, o mercado brasileiro de chatbots apresenta projeções de expansão sustentada nos próximos anos.

Na visão dos investidores, a trajetória da Hablla reflete um perfil cada vez mais valorizado no ecossistema de inovação.



“Para a Bossa Invest, programas como o Inova cumprem um papel fundamental no fortalecimento do ecossistema de inovação ao permitir investimentos em estágios muito iniciais com maior profundidade de análise e acompanhamento. Esse modelo reduz assimetrias de informação, aproxima investidores dos empreendedores desde o início da jornada e cria condições para que startups como a Hablla amadureçam sua proposta de valor, estrutura operacional e estratégia de crescimento antes de ciclos mais robustos de capital. É um tipo de investimento que combina capital, método e proximidade, aumentando a probabilidade de construção de negócios sustentáveis no longo prazo”, pondera Daniel Coimbra, Head de Venture Capital da Bossa Invest.

De acordo com Marcos Regueira, Manager For Special Projects do Sebrae/SC e Inova Startups, “o Programa INOVA Startups é uma das ações do Sebrae que contribuem para a sua missão, que é: ‘Impulsionar o empreendedor ao sucesso’. Para o Programa, é uma honra ter a Hablla em seu portfólio de investimento, sempre lembrando que empresas são feitas por pessoas, e, neste caso, seus founders se destacam pelo profissionalismo, companheirismo e inovação. Além do apoio financeiro, a disponibilização de mentorias, consultorias e capacitações pelo Programa contribui para aumentar a chance de sucesso da Hablla”.

O ecossistema brasileiro de startups tem demonstrado sinais de maturidade. Segundo análise publicada pela NeoFeed, os investimentos de venture capital no acumulado de janeiro a setembro de 2025 alcançaram R$ 4,6 bilhões, com investidores adotando critérios mais rigorosos de avaliação. O setor de tecnologia passou de 7,1% dos investimentos em 2022 para 20,4% em 2025, evidenciando a consolidação de empresas com soluções tecnológicas aplicadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a empresa, os recursos captados serão destinados à expansão da operação, evolução tecnológica da plataforma e fortalecimento da estrutura comercial, mantendo o foco em crescimento sustentável, eficiência operacional e ampliação da atuação no mercado brasileiro e da América Latina.