Lavanderias de autoatendimento ajudam a otimizar tempo

A falta de tempo deixou de ser apenas uma percepção subjetiva e passou a ser analisada como um fenômeno econômico e social. Em 2025, estudos e reportagens especializadas indicam que o tempo se consolidou como um ativo de valor, influenciando decisões de consumo, trabalho e investimento, especialmente nos grandes centros urbanos.



De acordo com reportagem publicada pelo portal UAI, o tempo é considerado um “artigo de luxo”, resultado da combinação entre rotinas sobrecarregadas, longos deslocamentos e múltiplas responsabilidades do cotidiano urbano. Segundo o veículo, consumidores têm demonstrado maior disposição para escolher soluções que devolvam horas à rotina, priorizando produtividade e qualidade de vida.

Essa mudança de comportamento tem impacto direto na economia de serviços e no mercado de franquias, especialmente em modelos que operam com automação e autoatendimento.

Análises sobre comportamento de consumo mostram que a Geração Z tem redefinido o conceito de luxo, priorizando experiências, bem-estar e otimização do tempo em detrimento da posse de bens materiais. Levantamento publicado pelo portal E-commerce Brasil aponta que tempo livre e qualidade de vida passaram a ser percebidos como novos símbolos de valor entre consumidores mais jovens.

Segundo Marcos Pueyrredon, especialista em transformação digital e presidente do Instituto de Transformação Digital da América Latina (ITD), “o consumidor atual valoriza soluções que eliminem fricções do dia a dia e permitam maior controle sobre o uso do tempo”.

Lavanderias de autoatendimento e a transformação da rotina urbana

Dentro desse contexto, as lavanderias express de autoatendimento vêm ampliando sua presença nas cidades brasileiras. O modelo elimina etapas tradicionais do serviço doméstico ao oferecer equipamentos profissionais, ciclos rápidos e operação intuitiva, sem a necessidade de atendimento contínuo por funcionários.

A Lavland Lavanderia Express, franquia com sede em São José (SC) e atuação em todas as regiões do Brasil, se insere nesse movimento de adaptação aos novos hábitos urbanos. O crescimento do modelo acompanha transformações como a redução do espaço residencial, a valorização do tempo e a busca por soluções práticas no entorno de moradia e trabalho.

De acordo com o CEO da marca, Felipe Filipini, com cidades mais verticalizadas e residências menores, cresce a demanda por serviços que substituem estruturas domésticas tradicionais. "Os modelos baseados em uso compartilhado e autoatendimento vêm sendo adotados por reduzir custos operacionais e atender à necessidade do consumidor de resolver tarefas cotidianas com menor esforço e tempo reduzido", comenta Felipe.

O avanço da chamada economia do tempo também altera o perfil do investidor em franquias. Modelos que exigem menor presença física, permitem gestão remota e operam com custos previsíveis têm atraído empreendedores interessados em negócios mais eficientes e compatíveis com estilos de vida contemporâneos.

Uma tendência estrutural no consumo urbano

Especialistas ouvidos por veículos como UAI e E-commerce Brasil apontam que essa transformação não se trata de um movimento passageiro. A combinação entre urbanização acelerada, mudanças culturais e avanço tecnológico tende a sustentar o crescimento de serviços que economizam tempo e simplificam a vida cotidiana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o mercado de franquias, esse cenário reforça uma mudança estrutural: conveniência, automação e eficiência deixam de ser diferenciais competitivos e passam a integrar os requisitos básicos para atuação em ambientes urbanos cada vez mais dinâmicos.