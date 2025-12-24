Assine
Frebase automatiza cotação de frete para fábricas e atacados

A Frebase, logtech de Guarulhos (SP), desenvolveu uma plataforma que automatiza a cotação de fretes para fábricas, atacadistas e distribuidores. O sistema conecta empresas a mais de 100 transportadoras e centraliza consultas e acompanhamento de envios. Estudo do ILOS indica que a adoção de tecnologia está diretamente associada à busca por maior produtividade logística.

24/12/2025 16:18

Frebase automatiza cotação de frete para fábricas e atacados

A Frebase, logtech sediada em Guarulhos (SP), desenvolveu uma plataforma voltada à automação da cotação de fretes para fábricas, atacadistas e distribuidores. A ferramenta conecta empresas a mais de 100 transportadoras e reúne, em um único ambiente, funcionalidades de consulta de preços, comparação de modalidades de envio e acompanhamento operacional.

De acordo com o estudo “Uso de tecnologia no supply chain no Brasil”, publicado pelo Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), empresas brasileiras têm ampliado o uso de soluções digitais como forma de aumentar a produtividade e melhorar o desempenho logístico. O levantamento destaca que a digitalização de processos administrativos e operacionais está entre os fatores que contribuem para maior eficiência nas cadeias de suprimentos.

A plataforma da Frebase busca reduzir esse intervalo ao consolidar informações de diferentes transportadoras por meio de um gateway de fretes. O sistema permite consultar modalidades como expresso, econômico e fracionado, além de disponibilizar dados operacionais para acompanhamento das entregas.

A empresa informa que mantém contratos com transportadoras parceiras e que o uso da plataforma não exige pagamento de mensalidade. Segundo Pedro Barbosa, gerente operacional da Frebase, o atendimento humano permanece integrado ao processo: “O suporte acompanha as etapas operacionais e auxilia empresas que necessitam de orientação durante o envio”, afirma.

O desenvolvimento da ferramenta envolveu profissionais de tecnologia, comércio e logística. A empresa afirma que o objetivo é oferecer uma alternativa digital para organizações que buscam centralizar processos e reduzir o tempo dedicado à etapa de cotação.



Website: http://www.frebase.com.br

