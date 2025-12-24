A expansão do trabalho remoto e dos modelos híbridos têm provocado mudanças estruturais na forma de como os brasileiros viajam, escolhem destinos e se hospedam. Esse movimento tem impulsionado o mercado de Aluguel Temporada, que passou a atender não apenas turistas em viagens curtas, mas também profissionais que permanecem semanas ou meses em uma mesma localidade, conciliando trabalho e deslocamento.

Reportagem publicada pelo portal Mercado & Eventos aponta que práticas como workation — que combinam trabalho remoto, turismo e Aluguel de Temporada — vêm se consolidando no Brasil, especialmente entre profissionais dos setores de tecnologia, comunicação e serviços. Esse perfil de viajante busca imóveis de aluguel temporada que ofereçam conectividade, conforto residencial e localização estratégica, características que diferenciam a Casa Temporada de outros modelos tradicionais de hospedagem.

Dados oficiais também ajudam a contextualizar esse cenário. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), milhões de brasileiros já atuam em regime de teletrabalho, o que amplia a flexibilidade geográfica e impacta diretamente o turismo doméstico e o consumo de hospedagens temporárias.

Cidades com maior procura por aluguel por temporada

Levantamento divulgado pela plataforma de anúncios especializado CasaTemporada indica que o aluguel por temporada apresenta forte demanda tanto em grandes centros urbanos quanto em destinos turísticos consolidados. São Paulo lidera em volume de anúncios e buscas, refletindo a combinação entre turismo corporativo, eventos e estadias prolongadas associadas ao trabalho remoto.

De acordo com a CBN GLOBO, o Aluguel de Temporada no Rio de Janeiro aparece entre as cidades com maior número de imóveis ofertados para Aluguel Temporada, figurando em rankings internacionais de hospedagem de curta duração.

Segundo dados da plataforma, o aluguel de Temporada em Florianópolis se consolida como um dos principais polos do Casa Temporada, atraindo nômades digitais e profissionais em estadias prolongadas graças à combinação entre infraestrutura urbana, internet de alta velocidade e qualidade de vida, logo após a procura por casas para alugar por temporada em Bombinhas, além das buscas por aluguel de temporada em Itapema e Balneário Camboriú.

No sudeste, o levantamento mostra que as procuras nas cidades de Ubatuba, Guarujá, Bertioga, Praia Grande e São Paulo apresentam crescimento consistente, especialmente fora dos períodos tradicionais de férias.

Já no Nordeste, os dados indicam que destinos como Salvador, Porto Seguro, Fortaleza e Recife se destacam por oferecer custo de permanência competitivo e boa estrutura urbana, fatores relevantes para viajantes que optam por estadias mais longas.

Perfil dos viajantes que impulsionam o Aluguel Temporada

O perfil de quem busca aluguel por temporada tornou-se mais diversificado. Além de famílias e turistas a lazer, cresce a participação de profissionais em trabalho remoto, empreendedores, prestadores de serviços e pessoas em mobilidade profissional temporária.

"Esse público valoriza imóveis equipados, com infraestrutura residencial completa, o que reforça a demanda por Casa de Temporada em detrimento de hospedagens convencionais". Thiago Moresqui, hoteleiro do CasaTemporada.

Análises de comportamento divulgadas por portais do setor, indica que esses viajantes tendem a distribuir seus gastos de forma mais contínua nas economias locais, consumindo serviços de alimentação, transporte, comércio e lazer ao longo de períodos mais extensos, reduzindo a sazonalidade típica do turismo.

CasaTemporada como fonte de leitura do mercado de Aluguel Temporada

Inserido nesse contexto, o CasaTemporada atua como plataforma especializada no segmento de aluguel temporada, reunindo dados relevantes sobre oferta de imóveis, padrões de busca e comportamento de viajantes em diferentes regiões do Brasil. A base de anúncios da plataforma permite observar tendências de demanda tanto em capitais quanto em cidades turísticas e municípios de médio porte.

Levantamentos internos da plataforma, baseados em dados agregados e anonimizados da plataforma CasaTemporada, indicam crescimento do interesse por imóveis voltados a estadias de média duração, reforçando a consolidação do aluguel por temporada como solução intermediária entre hospedagens de curto prazo e contratos residenciais tradicionais. Essas informações contribuem para análises setoriais sobre a evolução do mercado e seus impactos regionais.

Impactos econômicos e perspectivas para o setor

Estudos citados em matérias especializadas mostram que o mercado de aluguel de temporada gera impactos econômicos relevantes, estimulando cadeias locais de serviços e contribuindo para o desenvolvimento regional. Segundo levantamento divulgado pelo Airbnb News Brasil, com base em estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a atividade de hospedagem por temporada movimenta bilhões de reais na economia nacional.

Thiago Moresqui, hoteleiro do CasaTemporada, avalia que a tendência de estadias prolongadas deve se manter nos próximos anos, impulsionada pela consolidação do trabalho remoto, pela digitalização do mercado imobiliário e pela busca por maior flexibilidade nas viagens. Nesse cenário, a plataforma especializada, CasaTemporada, tende a ganhar relevância como fontes de dados, organização da oferta e leitura de comportamento do consumidor.

Sobre o CasaTemporada.com

O CasaTemporada é uma plataforma digital especializada em Aluguel por Temporada no Brasil. O site reúne anúncios de imóveis destinados a estadias temporárias, distribuídos por diferentes regiões do país, com mais de 24 mil imóveis cadastrados. A plataforma atua como ambiente de conexão entre oferta e demanda e como fonte de dados setoriais sobre o mercado de Alugue Temporada.

