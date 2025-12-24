GoodStorage atinge R$ 300 milhões em receita e expande em SP

A GoodStorage encerra o ano de 2025 com resultados superiores aos de períodos anteriores, completando 12 anos de operação.. A companhia registrou crescimento de 40% na receita em relação a 2024 e ultrapassou a marca de R$ 300 milhões em faturamento anual, movimento sustentado pela expansão do portfólio, alta demanda por ativos bem localizados e pela consolidação de mais de 22 mil contratos ativos.

O ano foi marcado pela inauguração do condomínio logístico Park Lapa IV, na Marginal Tietê, que soma 39 mil metros quadrados de área locável entre Galpões Urbanos e Galpões Flexíveis. Mesmo antes da inauguração oficial, o empreendimento já operava com mais de 50% de ocupação, reforçando a atratividade de soluções logísticas integradas ao tecido urbano e com acesso direto às principais vias da cidade. O ativo se confirma como um dos maiores da companhia em São Paulo e atende desde operações robustas até empresas em expansão que demandam flexibilidade de área e contrato.

No segmento de self storage, a GoodStorage avançou com a construção de duas novas unidades no Itaim Bibi, uma das regiões mais adensadas e dinâmicas da capital paulista. A expansão reforça a estratégia de estar perto dos principais fluxos residenciais e empresariais, oferecendo soluções para pessoas físicas e pequenas e médias empresas que precisam otimizar espaço e logística no dia a dia.

Para Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage, os resultados refletem uma leitura consistente da cidade e de suas transformações. “O crescimento de 40% e o patamar de receita que atingimos em 2025 não são um ponto fora da curva. Eles vêm de uma estratégia clara de ocupar áreas centrais, entender o funcionamento da cidade e oferecer soluções que realmente resolvem o problema de espaço e distribuição de quem vive e trabalha em São Paulo”, afirma.

Segundo o executivo, a performance do Park Lapa IV é emblemática nesse movimento. “Alcançar mais de 50% de ocupação antes mesmo da inauguração oficial mostra que existe uma demanda concreta por galpões urbanos e flexíveis. As empresas precisam estar perto do consumidor, reduzir tempo de deslocamento e ganhar eficiência, e é exatamente isso que estamos entregando”, completa Cordeiro.

Em um cenário de expansão do mercado de armazenagem no Brasil, com aumento da oferta e maior competição, a GoodStorage segue apostando em ativos próprios, infraestrutura de alto padrão e contratos flexíveis como diferenciais competitivos. A companhia encerra 2025 com uma base sólida, crescimento consistente e perspectiva de novos investimentos, mantendo o foco em soluções que dialogam com o adensamento urbano, o avanço do e-commerce e a necessidade de logística cada vez mais próxima e eficiente.

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a GoodStorage se propõe a revolucionar o mercado de armazenagem urbana em São Paulo, figurando entre as maiores operadoras do segmento no país. Atendendo pessoas físicas ou empresas e indústrias de diversos segmentos, com capilaridade, escala e flexibilidade, opera mais de 65 ativos, entre unidades de self storage e galpões urbanos. Com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão ao redor do globo, a GoodStorage atua principalmente na cidade de São Paulo, em soluções de armazenagem urbana distribuídas em quase 500 mil m².