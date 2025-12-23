Agência recebe prêmio no evento Brasil que Dá Certo

A agência de publicidade e marketing estratégico Wholly foi uma das empresas reconhecidas durante o evento do ecossistema Brasil que Dá Certo, realizado no dia 17 de dezembro, no Hotel Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo. A cerimônia reuniu empresários, executivos e lideranças de diversos setores para a entrega do Prêmio BQDC — Melhores do Ano e o lançamento de uma reedição especial do livro Brasil que Dá Certo.

Idealizado por Sandro Augusto, fundador do ecossistema Brasil que Dá Certo, o encontro teve como objetivo reconhecer empresas e lideranças que se destacaram ao longo de 2025 por iniciativas de impacto, geração de valor e contribuição para o desenvolvimento econômico do país. O evento contou com cerca de 300 convidados, entre fundadores, presidentes, CEOs e executivos.

Empresas reconhecidas na premiação

Além da Wholly, o Prêmio BQDC — Melhores do Ano reconheceu empresas de diferentes segmentos da economia brasileira. Entre as organizações premiadas estiveram BYD, Mondial, XR/R1, Eurocuccina, Literare, Paulo Mauro Construtora, Gocil, Espaço Laser, Benício Advogados, Consigaz, Eletra e Carsystem.

A premiação contemplou setores como indústria, energia, mobilidade, serviços, construção, comunicação, tecnologia, mercado editorial e impacto social.

Lançamento do livro Brasil que Dá Certo

Durante o evento, também foi lançada a reedição especial do livro Brasil que Dá Certo, publicado pela Literare Books. A obra foi idealizada por Sandro Augusto e Augusto Cury e reúne a participação de 70 convidados, contando com empresários e lideranças brasileiras.

Entre os participantes da publicação estão Carlos Wizard, Edu Lyra, Geraldo Rufino, João Appolinário, Luiza Helena Trajano, Roberto Justus, Renato Opice Blum, Richard Stad, Flávio Rocha, Álvaro Garnero, Chaim Zaher, Maurílio Biagi Filho, Giovanni Marins Cardoso, Edgard Corona, Alexandre Allard e Lalalli Senna, entre outros representantes de diferentes setores da economia nacional.

Participação da Wholly

Os sócios e diretores da Wholly, Bruno Vidja e Luís Fernando Barbosa, participaram do evento e receberam o reconhecimento concedido à agência.

“Trabalhar com organizações e lideranças expressivas evidencia a comunicação como um componente relevante da base estratégica. O posicionamento do BQDC e de outros clientes reflete esse caminho”, destaca o publicitário Bruno Vidja.

A Wholly, com sede em Alphaville (SP), completa dez anos de atuação no mercado em 2026, atuando com projetos de comunicação estratégica, posicionamento institucional e marketing orientado por dados, tecnologia e inteligência artificial (IA), atendendo empresas, marcas e profissionais de diversos setores no Brasil e no exterior.