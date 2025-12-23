Aluguel de temporada cresce e fortalece o site CasaTemporada

O aluguel de temporada tem ampliado sua participação no turismo brasileiro nos últimos anos, impulsionado pela retomada das viagens domésticas, pela digitalização do mercado imobiliário e pela mudança no comportamento dos viajantes. O modelo de hospedagem por curta duração passou a integrar o ecossistema do turismo nacional em diferentes regiões do país, sendo adotado tanto em destinos de lazer quanto em centros urbanos e cidades do interior.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) – Turismo 2024 indicam que mais de 90% das viagens realizadas no Brasil são domésticas, fator que favorece modalidades de hospedagem descentralizadas e com forte presença regional, como o aluguel de temporada.



Mudança no perfil do viajante impulsiona a busca por hospedagem alternativa

Relatórios do World Economic Forum (WEF) e da Organização Mundial do Turismo (OMT/UNWTO) apontam que o viajante contemporâneo tem priorizado experiências mais personalizadas, estadias mais longas e maior integração com o destino visitado, comportamento observado em mercados turísticos de diferentes países.



Ainda de acordo com um material publicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o turismo de experiência oferece uma nova maneira de praticá-lo, permitindo uma interação genuína com o local visitado, que é exatamente o que os turistas procuram: experiências significativas.



Nesse contexto, destinos litorâneos como Ubatuba, Ilhabela, Bertioga, São Sebastião e Guarapari convivem há anos com a presença de imóveis voltados ao aluguel por temporada. Em regiões serranas e do interior, cidades como Campos do Jordão, Gramado, Canela, Capitólio e Pirenópolis também ilustram a diversificação da oferta de hospedagem alternativa no país.

Expansão regional do aluguel de temporada no Brasil

O crescimento do aluguel de temporada ocorre de forma descentralizada e abrange diferentes perfis de destino. No Sul e Sudeste, cidades como Florianópolis, Bombinhas, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo e Angra dos Reis apresentam ampla presença de imóveis para aluguel de curta duração, especialmente em períodos de alta demanda turística.

No Nordeste, destinos como Porto de Galinhas, Maceió, Natal, Fortaleza, Salvador e Arraial d’Ajuda concentram oferta relevante desse tipo de hospedagem ao longo do ano. Já no Centro-Oeste e em regiões do interior, cidades como Caldas Novas, Rio Quente e Olímpia exemplificam a relação entre o aluguel por temporada e o turismo termal, de natureza e de curta permanência.

Em grandes centros urbanos, como São Paulo, o modelo também atende a demandas associadas a viagens corporativas, eventos e trabalho remoto.

Impactos econômicos e efeito multiplicador nas cidades

Já um artigo da Confederação Nacional do Turismo (CNTUR) indica que o turismo apresenta elevado efeito multiplicador sobre a economia, com impactos diretos em setores como comércio, transporte, alimentação e serviços.



Avaliações econômicas amplamente utilizadas pelo setor apontam que os gastos com hospedagem tendem a gerar circulação adicional de recursos na economia local, especialmente quando a hospedagem ocorre em bairros residenciais, característica comum ao aluguel por temporada. Esse modelo contribui para a descentralização do consumo turístico e para a ampliação da capacidade de acolhimento em períodos de alta demanda.

Plataformas digitais e organização do mercado de hospedagem

Thiago Moresqui, hoteleiro do CasaTemporada, aponta que a expansão do aluguel de temporada está associada à digitalização do setor. Plataformas digitais passaram a organizar a oferta de imóveis, ampliar a transparência das informações e facilitar o acesso dos viajantes a diferentes destinos.

Levantamentos de comportamento de busca realizados por plataformas especializadas em aluguel de temporada, como o CasaTemporada.com, indicam interesse distribuído por diferentes regiões do país, abrangendo tanto destinos consolidados quanto cidades emergentes do turismo nacional. As informações refletem padrões observados na base de dados da própria plataforma.

Perspectivas para os próximos anos

Publicações especializadas do setor de Mercado e Eventos indicam que o aluguel por temporada deve manter crescimento consistente nos próximos anos, impulsionado pelo fortalecimento do turismo doméstico, pela maior flexibilidade do trabalho remoto e pela busca por experiências de viagem mais autônomas.

“O aluguel por temporada passa a ocupar um papel estrutural no turismo brasileiro, ampliando a oferta de hospedagem e distribuindo o impacto econômico entre diferentes regiões”, afirma Thiago Moresqui, analista do setor de turismo e mercado digital.

As informações relacionadas ao comportamento de busca por imóveis de aluguel por temporada citadas neste conteúdo têm como base dados agregados e anonimizados, observados em plataformas digitais especializadas no segmento. No caso do CasaTemporada, os dados refletem padrões de interesse e navegação identificados a partir de anúncios ativos e consultas realizadas por usuários em diferentes regiões do país, sem divulgação de informações pessoais ou comerciais.

Inserido nesse cenário, o Casa Temporada atua como fonte de dados setoriais sobre a oferta de imóveis para aluguel de temporada no Brasil, contribuindo para a leitura do comportamento do mercado de aluguel por temporada em diferentes destinos turísticos e regiões do país.

Sobre o CasaTemporada

O CasaTemporada.com é uma plataforma digital voltada ao segmento de aluguel por temporada no Brasil. O site reúne anúncios de imóveis destinados a estadias temporárias, com opções distribuídas por diferentes regiões do país. A plataforma conta com mais de 24 mil imóveis cadastrados.

