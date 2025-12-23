Giraffas lança Combo do Bem e doa R$ 5 por Girabox vendido

O Giraffas, maior rede de refeições completas do Brasil, anuncia mais uma ação em parceria com a instituição Amigos do Bem, que há mais de 30 anos transforma a realidade de milhares de famílias no sertão nordestino. Fiel à sua causa de “servir com paixão e alegria para alimentar o próximo”, a rede lança o Combo do Bem, em conjunto com Coca-Cola e McCain, para gerar impacto real.

Neste Natal, entre 22 e 26 de dezembro, a cada Girabox vendido em qualquer unidade da rede, o Giraffas doará R$ 5,00 para os Amigos do Bem. A ação mobiliza consumidores em todo o país e busca ampliar o alcance das iniciativas sociais da instituição, apoiando diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade no sertão nordestino.

“O Giraffas nasceu com valores que vão além de comida de verdade. Nossa causa é servir com paixão e alegria para alimentar o próximo. Estamos presentes no dia a dia das pessoas, mas queremos estar também na construção de um futuro mais justo. O Combo do Bem é uma forma de unirmos forças com nossos parceiros e clientes para levarmos mais recursos e esperança a quem precisa”, afirma Luciana Morais, diretora de Marketing e Trade do Giraffas.

A parceria entre o Giraffas e os Amigos do Bem acontece desde 2019, somando seis anos de iniciativas conjuntas que contribuem para reduzir a vulnerabilidade social e ampliar oportunidades para milhares de famílias atendidas pela instituição no sertão nordestino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa ação conjunta reforça o compromisso de transformar o ato de comprar uma refeição em um gesto de solidariedade.