A Aramco concede contrato de longo prazo à SLB para apoiar o crescimento da produção de gás não convencional do Reino

A empresa global de tecnologia SLB (NYSE: SLB) recebeu um contrato de cinco anos da Aramco para fornecer serviços de estimulação para seus campos de gás não convencional. Este contrato faz parte de um acordo multibilionário mais amplo, que apoia um dos maiores programas de desenvolvimento de gás não convencional do mundo.

O contrato abrange estimulação avançada, intervenção em poços, automação de fraturamento hidráulico e soluções digitais, que são importantes para desbloquear o potencial dos recursos de gás não convencional da Arábia Saudita — um pilar da estratégia do Reino para diversificar seu portfólio energético e apoiar a transição energética global.

“Este acordo representa um importante passo em frente nos esforços da Aramco para diversificar seu portfólio de energia, em linha com a Visão 2030 e as metas de transição energética”, afirmou Steve Gassen, vice-presidente executivo de Geografias da SLB. “Com tecnologia de ponta, profundo conhecimento local e um histórico comprovado em segurança e qualidade de serviço, a SLB está bem posicionada para oferecer soluções personalizadas que podem ajudar a redefinir o desempenho operacional no desenvolvimento dos recursos não convencionais da Arábia Saudita.”

Essas soluções fornecem as ferramentas necessárias para alcançar novos padrões de desempenho no desenvolvimento de gás não convencional.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

