Varejo de conveniência cresce no Brasil, indica pesquisa

Strip malls, que se caracterizam como empreendimentos que reúnem diversos serviços e operações de conveniência em um só lugar, são uma nova tendência do varejo. Pelo menos é o que indica o Censo dos Strip Malls, conduzido pela ABMalls (Associação Brasileira de Strip Malls).

De acordo com o levantamento, há mais de 1.505 strip malls identificados, presentes em 14 estados e 89 municípios brasileiros. Esses dados refletem não só o crescimento do varejo de conveniência, como também indicam que o movimento acontece em vários locais do país.

“Quando começamos no universo dos strip malls, há mais de 20 anos, esse modelo de negócio era quase inexistente no Brasil, uma vez que veio dos Estados Unidos”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a concepção, gestão e o planejamento de strip malls.

Agora, de acordo com um estudo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre dezembro de 2020 e abril de 2024, o varejo nacional teve aumento de 43,7%.

“Com um mix de serviços que vai de farmácias a restaurantes, salões a pet shops, os strip malls trazem ao consumidor a experiência de one stop shop, permitindo que ele resolva tudo em um só lugar. Com a vida corrida e cada vez menos tempo, esse formato se torna muito atraente”, completa Mário Thurler, sócio da MEC Malls.

Além de registrar o número crescente de strip malls no Brasil, o Censo dos Strip Malls também indica que eles se caracterizam por serem de pequeno e grande porte (39% para cada), com 22% para médio porte. A área média é superior a 4 mil m².

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Aliado a uma maior diversidade de serviços e integração digital, o formato do varejo de proximidade tem possibilidades grandes de crescimento, indo além dos 14 estados brasileiros onde está presente atualmente. Isso é o que temos percebido em conversas com empresários da área e investidores”, complementa Marcos Saad, que também preside o conselho da ABMalls.