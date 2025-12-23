AnaMid anuncia duas novas vice-presidentes

A Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid) anuncia a nomeação de Helen Garcia, cofundadora da entidade e até então diretora de Projetos Especiais, para a vice-presidência nacional de Projetos Especiais, e de Nani Blanco para a vice-presidência de Relações Governamentais e Corporativas em Brasília. As executivas passam a integrar o time de liderança com o desafio de ampliar a representatividade do setor, fortalecer a agenda de inovação e aproximar mercado e poder público.

No novo arranjo, Helen, idealizadora do Prêmio AnaMid de Excelência Digital, assume a missão de escalar projetos estratégicos e iniciativas de conteúdo e eventos. Já Nani assumirá a articulação institucional na capital federal, ampliando os canais de diálogo com órgãos governamentais, entidades setoriais e empresas para a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável do ecossistema digital brasileiro.

“A chegada da Nani e a ascensão da Helen para a vice-presidência reforçam nossa visão de futuro e a governança da AnaMid. São lideranças com trajetórias complementares, capazes de ampliar o alcance das nossas iniciativas, qualificar o debate público e acelerar a entrega de valor ao mercado e à sociedade”, afirma Rodrigo Neves, fundador e presidente nacional da AnaMid.

Cofundadora impulsiona inovação e conteúdo

Helen Garcia é cofundadora da AnaMid e vinha atuando como diretora de Projetos Especiais, liderando iniciativas como o AnaMid Trends e o Prêmio AnaMid de Excelência Digital. Sócia e diretora de Comunicação Integrada da Trama Comunicação, agência com 30 anos de história e atuação nacional, é jornalista (Universidade Metodista) com especialização em Comunicação Empresarial (ESPM) e pós-graduação em Redes Digitais e Sustentabilidade (ECA-USP).

A executiva leva para a vice-presidência a responsabilidade de governança do portfólio de projetos, parcerias estratégicas, curadoria de conteúdo e experiências que conectem profissionais, marcas e tendências no ecossistema digital.

“Como cofundadora, receber a missão de assumir a vice-presidência de Projetos Especiais é uma honra e uma responsabilidade. Vamos ampliar o alcance do AnaMid Trends, consolidar o Prêmio AnaMid e avançar em novas frentes que unam conteúdo qualificado, conexões relevantes e resultados concretos para o ecossistema digital brasileiro. A AnaMid nasceu para integrar e transformar, e seguiremos firmes nesse propósito”, declara a executiva.

Pontes com o setor público

Nani Blanco é publicitária, estrategista e palestrante pós-graduada em Comunicação Política e Eleitoral pela Universidade Católica Argentina, atuando há mais de 12 anos com marketing político. Em 2015 fundou, em Brasília, a Agência Nuvem, especializada em comunicação política e governamental, com forte atuação em capacitação. À frente da Nuvem, realiza campanhas eleitorais, atende mandatos e promove cursos em todas as regiões do Brasil.

Na AnaMid, Nani assume a vice-presidência responsável por Relações Governamentais e Corporativas, liderando a agenda institucional em Brasília, o relacionamento com poderes públicos e entidades setoriais, e iniciativas de formação que aproximem mercado e políticas públicas, sempre com foco em ética, transparência e geração de impacto positivo.

“É uma alegria integrar a liderança da AnaMid a partir de Brasília. Nosso foco será intensificar as pontes com o poder público, fortalecer o diálogo com o setor produtivo e ampliar iniciativas de capacitação que contribuam para um ambiente regulatório moderno, inclusivo e estimulante à inovação. Vamos trabalhar para que as conquistas do digital se traduzam em benefícios visíveis para o mercado e para a sociedade”, finaliza Nani.