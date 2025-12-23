Consórcio amplia acesso a viagens, estética e eventos

A Evoy Administradora de Consórcios anuncia que os grupos de consórcio voltados a serviços, incluindo opções para estética, viagens, festas e eventos, disponíveis para consumidores em todo o país, têm como objetivo ampliar o acesso a procedimentos, experiências e contratações por meio de planejamento financeiro estruturado, sem cobrança de juros e com condições flexíveis de pagamento.

A empresa informa que os consórcios de serviços acompanham mudanças no comportamento do consumidor, que tem buscado alternativas organizadas para contratar soluções relacionadas a bem-estar, saúde, lazer, celebrações pessoais e atividades profissionais. “A demanda por serviços evoluiu e exige alternativas que se adaptem a diferentes momentos da vida. Nosso papel é estruturar produtos que atendam essas necessidades com previsibilidade e segurança”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

Os grupos de consórcio voltados a serviços contemplam diferentes perfis de público, incluindo famílias, profissionais liberais, empreendedores e empresas. As modalidades abrangem consórcios para procedimentos estéticos, viagens nacionais e internacionais e organização de festas e eventos. Cada grupo é estruturado com cartas de crédito de valores variados, permitindo adequação ao perfil de consumo e aos objetivos de cada consorciado.

De acordo com a empresa, o consórcio voltado a procedimentos estéticos inclui tratamentos faciais, corporais e odontológicos. A modalidade atende consumidores que buscam organizar investimentos em bem-estar e saúde por meio de planejamento financeiro, sem a incidência de juros. “O modelo permite que o cliente programe um procedimento e utilize o crédito no momento mais adequado, de forma transparente e sem custos adicionais”, explica Marcelo Lucindo.

Outro segmento importante é o consórcio de viagens. A Evoy aponta que a retomada do setor turístico e a busca por experiências personalizadas têm impulsionado a procura por essa modalidade. Os créditos podem ser utilizados para a contratação de pacotes turísticos, hospedagens, passagens aéreas ou outros serviços relacionados ao turismo, de acordo com as necessidades do consorciado. “O consórcio de viagens se tornou uma ferramenta estratégica para quem deseja organizar férias, intercâmbios ou deslocamentos corporativos com antecedência”, afirma o CEO.

A empresa destaca também os consórcios voltados a festas e eventos, direcionados à contratação de serviços como buffets, espaços para eventos, decoração, fotografia, sonorização, iluminação e produção. A modalidade atende tanto eventos sociais, como casamentos e aniversários, quanto eventos corporativos, oferecendo alternativas de parcelamento e organização financeira. Segundo a Evoy, famílias e empresas têm utilizado esse modelo para garantir previsibilidade de custos e maior controle do orçamento.

A expansão dos consórcios de serviços está alinhada ao avanço da chamada economia da experiência, caracterizada pela valorização de momentos personalizados, celebrações planejadas e procedimentos que impactam diretamente a rotina e o bem-estar dos consumidores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marcelo Lucindo ressalta que a ampliação das modalidades reforça o papel do consórcio como instrumento versátil de planejamento. “O consórcio deixou de ser associado apenas à compra de bens de alto valor. Hoje ele viabiliza serviços essenciais para diferentes perfis de consumidores, acompanhando transformações sociais e ampliando alternativas de acesso”, finaliza.