Amigo oculto movimenta busca por presentes práticos e acessíveis

Com a chegada das festas de fim de ano, o tradicional amigo oculto volta a movimentar encontros entre colegas de trabalho, grupos de amigos e familiares. A dinâmica, que combina surpresa e troca de presentes com valor pré-definido, também impulsiona a procura por itens que sejam acessíveis, úteis e capazes de agradar diferentes perfis.

Segundo Denilce Linhares, Gerente da Lord Perfumaria, fragrâncias compactas, itens de maquiagem versáteis e produtos de cuidados pessoais continuam entre as escolhas mais frequentes. “Percebemos que muitos clientes procuram opções que equilibrem qualidade e preço, mas que também tenham apelo visual e sirvam para diferentes estilos de presenteados”, afirma.

Com valores acessíveis e grande variedade de categorias, os produtos mais procurados costumam incluir perfumes de tamanho reduzido, itens de maquiagem multifuncionais, hidratantes corporais e kits de beleza prontos para presentear. “São escolhas seguras para quem quer agradar sem correr grandes riscos, já que são produtos de uso cotidiano e com boa aceitação entre diferentes faixas etárias”, completa Denilce.

Entre eles, estão fragrâncias femininas como Eau de Toilette Amor Amor, da casa Cacharel, de 30 ml, e opções masculinas caracterizadas por notas de frescor, como o Eau de Toilette Águas Sport Nº 11, de Victorio & Lucchino. A preferência por frascos reduzidos é relacionada à facilidade de transporte e uso. No segmento de maquiagem e cuidados faciais, itens como o Duo Blush 2 em 1, da Oceane Edition, e o Kit de Glosses Fran Chillicake, criado por Franciny Ehlke, são exemplos de produtos que apresentam diferentes texturas e tonalidades na mesma embalagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da maquiagem, produtos de rotina de cuidados com a pele, como a Máscara para Cílios Forever Vamp, da Pupa, e o Creme Hidratante Facial Vitamin C Cream, da Oceane, constam entre os itens procurados para compor conjuntos de cuidados pessoais voltados ao uso diário.