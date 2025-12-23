Rejeição ao subsídio solar chega a 75% dos brasileiros
Pesquisa realizada em todo o país revela que a maioria dos consumidores desconhece esse valor embutido nas contas de luz.
compartilheSIGA
Três em cada quatro brasileiros consideram injusto pagar subsídios para os painéis solares na conta de luz, segundo pesquisa nacional encomendada pela RAD Energia. O levantamento aponta que 75% dos consumidores são contra esse repasse e que 78% sequer sabem que parte da tarifa é usada para beneficiar proprietários de sistemas de geração distribuída, um custo que chega, em média, a R$ 96 por unidade consumidora.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o estudo, a maioria dos entrevistados defende que todos os usuários de energia elétrica arquem com as tarifas de forma igual, inclusive aqueles que possuem painéis solares em casa. Segundo a plataforma Subsidiômetro da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o setor de geração distribuída é responsável sozinho por um terço dos subsídios presentes nas contas de luz, uma derrama que já custou, somente neste ano, R$ 13 bilhões e constitui o maior subsídio que pesa na tarifa do consumidor.
A percepção sobre o peso da conta da luz no orçamento doméstico também é generalizada. Nada menos do que 83% dos brasileiros consideram o valor cobrado alto, índice consistente em todas as regiões do país. “Os resultados mostram que o consumidor desconhece os componentes que encarecem a conta de luz”, afirma Reginaldo Medeiros, CEO da RAD Energia e conselheiro do Coinfra da CNI. “Fica evidente também que o cidadão é contrário ao subsídio para painéis solares em suas tarifas”, acrescenta. Segundo ele, as autoridades dos poderes Executivo e Legislativo deveriam considerar esse posicionamento da sociedade nas decisões sobre o setor.
A pesquisa, conduzida pelo instituto Opinion Box, ouviu 400 pessoas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Entre os entrevistados, 90% pagam conta de luz regularmente, 87% não utilizam painéis solares e 88% já tinham ouvido falar sobre geração distribuída.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Sobre a RAD Energia
A RAD Energia é uma consultoria especializada em inteligência para o mercado elétrico brasileiro, com os objetivos de fortalecer a autorregulação do setor e ampliar a participação dos diferentes agentes nas decisões que impactam o sistema energético nacional.
Website: https://br.linkedin.com/company/retohc