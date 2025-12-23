Rejeição ao subsídio solar chega a 75% dos brasileiros

Três em cada quatro brasileiros consideram injusto pagar subsídios para os painéis solares na conta de luz, segundo pesquisa nacional encomendada pela RAD Energia. O levantamento aponta que 75% dos consumidores são contra esse repasse e que 78% sequer sabem que parte da tarifa é usada para beneficiar proprietários de sistemas de geração distribuída, um custo que chega, em média, a R$ 96 por unidade consumidora.

De acordo com o estudo, a maioria dos entrevistados defende que todos os usuários de energia elétrica arquem com as tarifas de forma igual, inclusive aqueles que possuem painéis solares em casa. Segundo a plataforma Subsidiômetro da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o setor de geração distribuída é responsável sozinho por um terço dos subsídios presentes nas contas de luz, uma derrama que já custou, somente neste ano, R$ 13 bilhões e constitui o maior subsídio que pesa na tarifa do consumidor.

A percepção sobre o peso da conta da luz no orçamento doméstico também é generalizada. Nada menos do que 83% dos brasileiros consideram o valor cobrado alto, índice consistente em todas as regiões do país. “Os resultados mostram que o consumidor desconhece os componentes que encarecem a conta de luz”, afirma Reginaldo Medeiros, CEO da RAD Energia e conselheiro do Coinfra da CNI. “Fica evidente também que o cidadão é contrário ao subsídio para painéis solares em suas tarifas”, acrescenta. Segundo ele, as autoridades dos poderes Executivo e Legislativo deveriam considerar esse posicionamento da sociedade nas decisões sobre o setor.

A pesquisa, conduzida pelo instituto Opinion Box, ouviu 400 pessoas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Entre os entrevistados, 90% pagam conta de luz regularmente, 87% não utilizam painéis solares e 88% já tinham ouvido falar sobre geração distribuída.

