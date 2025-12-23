Siren garante investimento para avançar em investigações orientadas por IA para segurança nacional

Siren, empresa de investigações completas, anunciou hoje um investimento estratégico da Elastic (NYSE: ESTC), a empresa por trás do Elasticsearch. O investimento aprofunda uma parceria de uma década entre as duas empresas e acelera o desenvolvimento da plataforma de IA da Siren, incluindo a recém-lançada K9 AI Companion da Siren, utilizada por agências de segurança nacional, aplicação da lei e combate a crimes financeiros a nível mundial.

A parceria combina a plataforma Elasticsearch, que oferece busca, recuperação e detecção de anomalias em tempo real em dados estruturados, não estruturados e de fluxo contínuo, com a tecnologia patenteada de inteligência investigativa da Siren, a qual funde dados de múltiplas fontes em informações explicáveis ??e auditáveis. Através da parceria, as empresas provêm a governos e organizações uma alternativa aberta, soberana e transparente a sistemas fechados de propriedade. Além disto, a cooperação permite que os analistas passem facilmente da detecção de sinais a informações processáveis, o que acelera a resolução de casos de dias a horas e aperfeiçoa a cooperação entre agências.

Uma solução unificada para novas ameaças

As agências de segurança nacional e aplicação da lei enfrentam ameaças cada vez mais sofisticadas e complexas, como crimes cibernéticos e terrorismo, além de tráfico de pessoas e guerras em terra. A combinação Siren-Elastic permite que as organizações detectem, conectem e ajam com base em informações de inteligência de modo mais rápido e preciso.

"Este investimento estratégico reflete mais de uma década de cooperação comprovada com a Elastic", disse John Randles, Diretor Executivo na Siren. "Juntos, fornecemos inteligência unificada, busca em tempo real e investigação aprofundada em um momento em que isto nunca foi tão necessário a nível mundial."

"Nossa parceria de longa data com a Siren demonstra como a combinação de tecnologias de busca e IA pode ofereceràsegurança nacional e às forças da lei soluções confiáveis ??e explicáveis ??que ajudam a proteger cidadãos e patrimônio", disse Chris Townsend, Vice-Presidente Global do Setor Público da Elastic. "Este investimento ressalta nosso compromisso em criar um ecossistema confiável de parceiros de Busca e IA que abordem casos de uso de missão crítica."

Tecnologia de investigação patenteada

No centro da inovação da Siren está um sistema de busca e recuperação único e patenteado, desenvolvido especificamente para gráficos de conhecimento. A Siren permite buscas explicáveis ??em tempo real em conjuntos de dados massivos e complexos, extraindo apenas as entidades e relações mais relevantesàinvestigação. Isto alimenta a análise orientada por IA com subgráficos precisos e processáveis, em vez de conjuntos de dados sobrecarregados.

A Siren provê rastreabilidade, capacidade de explicação e de auditoria, garantindo que os analistas possam descobrir conexões ocultas, validar informações e tomar decisões com confiança e em grande escala. Esta capacidade é crucial para investigações governamentais, conformidade e fluxos de trabalho de inteligência orientados por IA.

Renaud Delbru, Fundador da Siren, acrescentou: "O investimento da Elastic valida nossa visão arquitetônica, de que uma investigação eficaz orientada por IA requer a integração de busca, operações em gráficos e compreensão da linguagem natural. Juntos, provemos a base estruturada que possibilita que a IA aumente, em vez de substituir, o julgamento investigativo humano."

Crescimento explosivo em segurança nacional impulsionada por IA

O investimento surge em meio a um aumento na demanda por soluções de segurança aperfeiçoadas por IA. O mercado deIA Agêntica na Aplicação da Lei e na Vigilância é projetado para alcançar US$ 73,8 bilhões até 2034, conforme a Market.us. O setor mais amplo de Segurança Pública e Proteção está avaliado em US$ 581,9 bilhões em 2025 e a previsão é de que chegue a US$ 1,63 trilhão em 2034, conforme relatado pela ResearchAndMarkets. Dentro da segurança nacional, é previsto que as aplicações de IA atinjam US$ 39,1 bilhões até 2033, conforme a Market.us, destacando a crescente necessidade de plataformas que combinem detecção em tempo real com análises investigativas aprofundadas, exatamente o segmento onde a Siren e a Elastic lideram.

Transformando a conformidade e investigações de crimes financeiros

Embora desenvolvida para segurança nacional e aplicação da lei, a plataforma combinada também beneficia instituições financeiras no combateàfraude eàlavagem de dinheiro. Ao unir o monitoramento em tempo real da Elastic com a análise profunda da Siren, as equipes de conformidade podem identificar atividades suspeitas com mais rapidez, intensificar as defesas regulatórias e criar fluxos de trabalho prontos para auditoria que expandem.

Sobre a Siren

A Siren é uma plataforma de investigação completa, orientada por IA, utilizada por organizações para proteger pessoas, ativos e redes. A Siren integra dados de fontes abertas, fornecedores e fontes confidenciais, ao permitir que investigadores analisem riscos, ameaças e crimes em comunidades de segurança nacional, segurança pública, combate a fraudes, conformidade e ameaças cibernéticas. A tecnologia patenteada da Siren está baseada exclusivamente em buscas, que proporcionam aos analistas recursos fáceis de usar para pesquisa, análise, visualização e geração de relatórios em volume e escala empresarial. Saiba mais em www.siren.io.

