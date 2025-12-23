Siren garante investimento para avançar em investigações orientadas por IA para segurança nacional
Parceria de uma década amplia plataforma unificada para que agências combatam ameaças complexas
Siren, empresa de investigações completas, anunciou hoje um investimento estratégico da Elastic (NYSE: ESTC), a empresa por trás do Elasticsearch. O investimento aprofunda uma parceria de uma década entre as duas empresas e acelera o desenvolvimento da plataforma de IA da Siren, incluindo a recém-lançada K9 AI Companion da Siren, utilizada por agências de segurança nacional, aplicação da lei e combate a crimes financeiros a nível mundial.
A parceria combina a plataforma Elasticsearch, que oferece busca, recuperação e detecção de anomalias em tempo real em dados estruturados, não estruturados e de fluxo contínuo, com a tecnologia patenteada de inteligência investigativa da Siren, a qual funde dados de múltiplas fontes em informações explicáveis ??e auditáveis. Através da parceria, as empresas provêm a governos e organizações uma alternativa aberta, soberana e transparente a sistemas fechados de propriedade. Além disto, a cooperação permite que os analistas passem facilmente da detecção de sinais a informações processáveis, o que acelera a resolução de casos de dias a horas e aperfeiçoa a cooperação entre agências.
Uma solução unificada para novas ameaças
As agências de segurança nacional e aplicação da lei enfrentam ameaças cada vez mais sofisticadas e complexas, como crimes cibernéticos e terrorismo, além de tráfico de pessoas e guerras em terra. A combinação Siren-Elastic permite que as organizações detectem, conectem e ajam com base em informações de inteligência de modo mais rápido e preciso.
"Este investimento estratégico reflete mais de uma década de cooperação comprovada com a Elastic", disse John Randles, Diretor Executivo na Siren. "Juntos, fornecemos inteligência unificada, busca em tempo real e investigação aprofundada em um momento em que isto nunca foi tão necessário a nível mundial."
"Nossa parceria de longa data com a Siren demonstra como a combinação de tecnologias de busca e IA pode ofereceràsegurança nacional e às forças da lei soluções confiáveis ??e explicáveis ??que ajudam a proteger cidadãos e patrimônio", disse Chris Townsend, Vice-Presidente Global do Setor Público da Elastic. "Este investimento ressalta nosso compromisso em criar um ecossistema confiável de parceiros de Busca e IA que abordem casos de uso de missão crítica."
Tecnologia de investigação patenteada
No centro da inovação da Siren está um sistema de busca e recuperação único e patenteado, desenvolvido especificamente para gráficos de conhecimento. A Siren permite buscas explicáveis ??em tempo real em conjuntos de dados massivos e complexos, extraindo apenas as entidades e relações mais relevantesàinvestigação. Isto alimenta a análise orientada por IA com subgráficos precisos e processáveis, em vez de conjuntos de dados sobrecarregados.
A Siren provê rastreabilidade, capacidade de explicação e de auditoria, garantindo que os analistas possam descobrir conexões ocultas, validar informações e tomar decisões com confiança e em grande escala. Esta capacidade é crucial para investigações governamentais, conformidade e fluxos de trabalho de inteligência orientados por IA.
Renaud Delbru, Fundador da Siren, acrescentou: "O investimento da Elastic valida nossa visão arquitetônica, de que uma investigação eficaz orientada por IA requer a integração de busca, operações em gráficos e compreensão da linguagem natural. Juntos, provemos a base estruturada que possibilita que a IA aumente, em vez de substituir, o julgamento investigativo humano."
Crescimento explosivo em segurança nacional impulsionada por IA
O investimento surge em meio a um aumento na demanda por soluções de segurança aperfeiçoadas por IA. O mercado deIA Agêntica na Aplicação da Lei e na Vigilância é projetado para alcançar US$ 73,8 bilhões até 2034, conforme a Market.us. O setor mais amplo de Segurança Pública e Proteção está avaliado em US$ 581,9 bilhões em 2025 e a previsão é de que chegue a US$ 1,63 trilhão em 2034, conforme relatado pela ResearchAndMarkets. Dentro da segurança nacional, é previsto que as aplicações de IA atinjam US$ 39,1 bilhões até 2033, conforme a Market.us, destacando a crescente necessidade de plataformas que combinem detecção em tempo real com análises investigativas aprofundadas, exatamente o segmento onde a Siren e a Elastic lideram.
Transformando a conformidade e investigações de crimes financeiros
Embora desenvolvida para segurança nacional e aplicação da lei, a plataforma combinada também beneficia instituições financeiras no combateàfraude eàlavagem de dinheiro. Ao unir o monitoramento em tempo real da Elastic com a análise profunda da Siren, as equipes de conformidade podem identificar atividades suspeitas com mais rapidez, intensificar as defesas regulatórias e criar fluxos de trabalho prontos para auditoria que expandem.
Sobre a Siren
A Siren é uma plataforma de investigação completa, orientada por IA, utilizada por organizações para proteger pessoas, ativos e redes. A Siren integra dados de fontes abertas, fornecedores e fontes confidenciais, ao permitir que investigadores analisem riscos, ameaças e crimes em comunidades de segurança nacional, segurança pública, combate a fraudes, conformidade e ameaças cibernéticas. A tecnologia patenteada da Siren está baseada exclusivamente em buscas, que proporcionam aos analistas recursos fáceis de usar para pesquisa, análise, visualização e geração de relatórios em volume e escala empresarial. Saiba mais em www.siren.io.
Contato:
Contato para mídia
Rachel Kavanagh
Fonte: BUSINESS WIRE