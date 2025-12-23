Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Mídia digital cresce e reforça foco em mensuração

Com o digital somando R$ 37,9 bilhões em 2024 e o mercado publicitário movimentando R$ 64,7 bilhões em compra de mídia via agências, empresas reforçam mensuração e atribuição para conectar campanhas a resultados. A certificação Google Experts 2025 reúne temas como IA no Search, Performance Max, dados próprios, GA4, Google Tag Manager e integração com CRM, incluindo conversões offline quando aplicável.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/12/2025 10:56

compartilhe

SIGA
x
Krynica-Zdroj, Poland - July 11, 2017: Businessman using Google Analytics in the office on the touch screen of his tablet. Google Analytics is the most famous application for advanced web traffic analysis in the world
Krynica-Zdroj, Poland - July 11, 2017: Businessman using Google Analytics in the office on the touch screen of his tablet. Google Analytics is the most famous application for advanced web traffic analysis in the world crédito: WDnet Studio - stock.adobe.com

O investimento em mídia digital no Brasil alcançou R$ 37,9 bilhões em 2024, com crescimento anual de 8%, de acordo com o estudo Digital AdSpend 2025 (ano-base 2024), desenvolvido pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media. No mesmo período, o mercado publicitário comprou R$ 64,7 bilhões em mídia via agências, volume estimado a partir do cruzamento de dados do Painel Cenp-Meios e da Kantar Ibope Media, conforme a projeção Cenp-Meios/Kantar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com a expansão do digital e a pressão por eficiência, a mensuração passou a ganhar protagonismo em operações de marketing que precisam conectar cliques e leads a resultados comerciais. Nesse cenário, programas de capacitação e reconhecimento voltados ao ecossistema de anúncios têm ampliado a discussão sobre uso de dados próprios, boas práticas de atribuição e aplicação de inteligência artificial (IA) em campanhas.

Expansão do marketing digital e tráfego pago

É nesse contexto que o consultor de performance e mídia paga Ricardo Staut participou do programa Google Experts 2025, com uma trilha de conteúdos voltada às evoluções do Google Ads, com ênfase em recursos baseados em IA, melhoria de mensuração e estratégias de audiência. Com mais de 15 anos de experiência e R$ 11 milhões gerenciados em mídia paga ao longo da carreira, o profissional atua em projetos de consultoria de performance com foco em Google Ads, mantendo atuação multicanal também em LinkedIn Ads e Meta Ads.

De acordo com um relato publicado na Comunidade do Google Ads, o Google Experts é descrito como um programa exclusivo, no qual algumas agências e empresas parceiras são convidadas a participar e precisam demonstrar domínio técnico, visão estratégica e habilidades de marketing ao longo dos treinamentos.

“O crescimento do digital aumenta a responsabilidade sobre o que se mede. Mais do que gerar volume, o desafio é criar um modelo consistente de mensuração e otimização que converse com o negócio”, afirma Ricardo Staut, consultor de performance e mídia paga.

Temas abordados na trilha

Entre os temas abordados na trilha, estiveram recursos e abordagens que vêm ganhando tração no dia a dia de gestores de tráfego. O conteúdo revisou aplicações de AI Max para campanhas de Pesquisa, Performance Max, estratégias de geração de demanda e vídeo no YouTube, além de práticas voltadas a audiências e dados próprios, como Customer Match, em contextos elegíveis e alinhados a políticas e privacidade.

A mensuração também aparece como um ponto relevante diante do avanço de automações e do uso crescente de dados próprios. Nesse ponto, a trilha abordou Conversões Otimizadas (Enhanced Conversions), recurso que melhora a precisão da medição ao enviar dados próprios com hash (como e-mail) de forma compatível com privacidade, reforçando a capacidade de lances mais eficientes e relatórios mais consistentes.

“O mercado está migrando para uma lógica em que dados próprios e integrações bem feitas viram vantagem competitiva. Quando mensuração, mídia e CRM se conectam, a otimização deixa de ser ‘achismo’ e passa a ser processo”, diz Ricardo Staut.

Na prática, o profissional afirma atuar com implementação e governança de mensuração usando Google Analytics 4 e Google Tag Manager, além de rotinas de integração entre mídia e CRM — incluindo o uso de conversões offline quando aplicável — que incluem plataformas como HubSpot, RD Station, Pipedrive, Zoho, Ploomes e Kommo, além de automações com Make e n8n e organização operacional com ferramentas como Trello e Microsoft Planner, de acordo com a necessidade de cada operação.

Sobre o especialista

Ricardo Staut é consultor de performance e mídia paga, com atuação em Google Ads e estratégias multicanal (LinkedIn Ads e Meta Ads), além de projetos de mensuração e integrações com CRM. Possui mais de 15 anos de experiência e já gerenciou mais de R$ 11 milhões em investimento de mídia paga.

Mais informações

Site: https://stautmarketing.com.br/

LinkedIn: https://linkedin.com/in/ricardostaut

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Post sobre a certificação: publicação no LinkedIn?



Website: https://stautmarketing.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay