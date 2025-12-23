Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Campanha de fim de ano do Bradesco Seguros celebra a empatia

A produção apresenta uma história sensível sobre conexões humanas e o cuidado que transforma.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/12/2025 09:58

compartilhe

SIGA
x
Campanha de fim de ano do Bradesco Seguros celebra a empatia
Campanha de fim de ano do Bradesco Seguros celebra a empatia crédito: DINO

O Grupo Bradesco Seguros iniciou a veiculação de sua campanha publicitária de fim de ano, intitulada “A Descoberta”. Criada pela Almap BBDO, o filme apresenta a história de uma menina que encontra um lápis com o qual desenha figuras que ganham vida, tornando-se companhias para ela e outras pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A trilha sonora do filme é uma versão da música “You’ve Got a Friend”, de James Taylor. A canção integrou campanhas anteriores da marca e está associada a mensagens de parceria e apoio.

Segundo o Grupo Bradesco Seguros, a campanha está alinhada ao posicionamento institucional da empresa como parceira presente na vida dos clientes. A estratégia de comunicação prevê exibição em rede nacional, em múltiplos meios, com foco em alcance e fortalecimento da marca.

De acordo com a empresa, a produção do filme envolveu recursos técnicos específicos para a criação dos personagens e ambientações. A peça busca ampliar a presença institucional da marca em um período de grande visibilidade publicitária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O objetivo é reforçar o papel do seguro como suporte nos momentos inesperados da vida”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Para assistir ao filme, basta clicar aqui.



Website: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay