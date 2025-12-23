Sistema de freio exige atenção em manutenção pré-viagem

Com a aproximação das férias e o aumento do movimento nas rodovias pelo Brasil, muitas pessoas planejam viagens de carro em busca de descanso e lazer. Para que o trajeto seja seguro e sem imprevistos, o motorista deve lembrar de realizar a manutenção preventiva do veículo na programação antes de pegar a estrada. A Jurid, fabricante de componentes de freio, destaca que, entre todos os itens de segurança, o sistema de freio merece atenção especial na revisão durante esse período.

Em se tratando de freios, a fabricante reforça que as pastilhas de freio são itens prioritários nessa avaliação porque o desgaste contínuo do material de atrito, ao entrar em contato com os discos, faz o veículo desacelerar até parar.

Localizadas no sistema dianteiro e em alguns traseiros, junto com os discos de freio, as pastilhas, segundo Ana Paola Sartori, gerente de operações da Juris, são os itens mais exigidos na frenagem e acabam tendo necessidade de troca com maior frequência do que outros componentes. As sapatas executam a mesma função no sistema traseiro, em conjunto com o tambor, mas o desgaste ocorre de forma mais lenta.

No caso específico das pastilhas de freio, alguns aspectos ajudam a identificar o desgaste e a necessidade de substituição. “Alguns sinais são característicos, como ruído de metal, que acontece quando a chapa metálica começa a encostar no disco. Pedal do freio mais baixo ou mais duro do que o normal, redução da eficiência nas frenagens, exigindo maior distância para parar o veículo; vibração ao frear e luz indicativa acesa no painel ou alerta no computador de bordo”, comenta a gerente.

Dependendo do modelo do veículo, há pastilhas com sensores de desgaste eletrônico que irão acender a luz no painel do veículo, indicando a necessidade de troca. Existem, também, pastilhas com o sensor mecânico que gera um ruído característico para alertar o motorista sobre o momento de substituir a peça, antes de os componentes sofrerem atrito com o disco de freio.

Além da checagem das condições das pastilhas de freio, Ana Paola orienta incluir na revisão a avaliação de todos os componentes para manter a segurança e o desempenho na frenagem. “É importante verificar as condições dos discos de freio, sapatas, tambores, pinça de freio, pino deslizante, servo freio, cilindro mestre e fluido de freio e tubulações”, frisa.

A revisão do sistema de freio em uma oficina de confiança vai assegurar a eficiência da frenagem em situações adversas durante a viagem, garantindo que motorista e ocupantes do veículo cheguem em segurança ao destino.