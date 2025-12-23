Cuidados ajudam a manter o sistema de freio dos caminhões em boas condições

Instrumento de trabalho, os caminhões precisam estar com a manutenção em dia, pois uma parada inesperada pode ocasionar sérios prejuízos, como atraso nas entregas de cargas, perda de rentabilidade e ociosidade da frota.



Segundo Leandro Leite, coordenador de assistência técnica da Fras-le, alguns cuidados no dia a dia são essenciais para o bom desempenho do sistema de frenagem. Ele explica que excesso de carga e a pressão do sistema interferem na eficiência dos componentes de freio. “A carga excessiva faz com que o caminhão sofra mais, exige muito do sistema de freio e pode provocar danos em amortecedores, suspensão e pneus, além de comprometer a performance”, acrescenta.



Sobre a pressão do ar, Leite revela que, na maioria dos casos, os caminhões contam com sistema pneumático, e se ela não estiver regulada ou houver vazamentos, o freio não responderá eficientemente. Compressor, elemento secador, câmaras e válvulas, bem como dutos, devem passar por inspeções periódicas.

No caso do sistema de frenagem hidráulica, o especialista esclarece que existe a necessidade de verificar a existência de vazamentos e, se houver, o reparo deve ser realizado imediatamente, já que o fluido é responsável por aplicar a pressão das sapatas contra o tambor para desaceleração ou parada do veículo. “A contaminação do fluido também impacta na frenagem. A troca deve ser realizada de acordo com o recomendado no manual do veículo”, comenta.

O coordenador lembra ainda da importância de seguir o cronograma de manutenção para evitar problemas e paradas inesperadas. “Os caminhoneiros frequentemente conseguem identificar sinais de comprometimento do sistema de freio. É importante ter atenção para que o problema não se agrave e cause ainda mais gastos na hora da reparação”, afirma.