HARMAN adquirirá o negócio ADAS da ZF

A HARMAN International, líder global em tecnologia automotiva e áudio lifestyle, e subsidiária integral da Samsung Electronics Co., Ltd., anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir o negócio de Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) do ZF Group, que compreende soluções líderes em computação automotiva, câmeras inteligentes, radares e funções de software ADAS. A transação está avaliada em € 1,5 bilhão.

Mathias Miedreich, CEO of ZF Group; Young Sohn, Chairman of the Board of Directors, HARMAN and Senior Advisor, Samsung Electronics; and Christian Sobottka, Chief Executive Officer and President, Automotive Division, HARMAN, sign a definitive agreement for HARMAN to acquire ZF’s ADAS business – strengthening HARMAN’s leadership in software-defined vehicles and advancing a unified safety-to-experience platform for automakers worldwide.

Um passo estratégico em direção a uma arquitetura veicular integrada e centralizada

A estratégia “Experiências do consumidor. Nível automotivo.” da HARMAN se concentra em trazer para os veículos a velocidade, a inteligência e as experiências intuitivas que os consumidores esperam das marcas líderes em tecnologia, ao mesmo tempo em que atende aos mais altos padrões de segurança automotiva, confiabilidade e suporte de plataforma de longo prazo. À medida que as montadoras aceleram rumo aos veículos definidos por software (SDV), essa abordagem permite experiências que integram perfeitamente as funções de segurança e direção assistida com conforto, conectividade e inteligência dentro do veículo. Com essa aquisição, a HARMAN garantiu avanços estratégicos nos mercados de ADAS e de plataformas de computação central, reforçando uma base que ancora e promove seu papel no mercado de SDVs em rápido crescimento.

Ao integrar os recursos ADAS da ZF e as ofertas emblemáticas do Digital Cockpit da HARMAN em um design de computação centralizado, a aquisição reforça o roteiro da HARMAN para arquiteturas de veículos de última geração. A combinação cria uma base para futuras soluções de computação central que trazem soluções de direção assistida e automatizada, segurança e experiências do usuário em uma plataforma compartilhada. Essa abordagem simplifica o design do sistema, reduz a complexidade da integração e oferece suporte a ciclos de inovação mais eficientes, permitindo que a HARMAN possibilite aos OEMs escalar experiências veiculares diferenciadas e sensíveis ao contexto.

“O setor está em um ponto de inflexão em que segurança, inteligência e experiência a bordo precisam se unir por meio de uma arquitetura de computação unificada”, disse Christian Sobottka, CEO e presidente da Divisão Automotiva da HARMAN. “Com este acordo, damos um passo estratégico para expandir nosso portfólio com capacidades complementares de ADAS que desbloqueiam uma nova classe de experiências interdomínios, que vão de sinais de áudio informados pela percepção a uma condução mais personalizada e consciente da situação. Combinadasàlonga experiência automotiva da HARMAN e apoiadas pela liderança tecnológica mais ampla da Samsung, isso nos posiciona para ajudar os fabricantes de veículos a projetar a próxima geração de veículos inteligentes, empáticos e conectados.”

“Com a HARMAN, encontramos o parceiro ideal para liberar totalmente o potencial de crescimento e inovação do nosso negócio de ADAS”, disse Mathias Miedreich, CEO ZF Group. “Ao mesmo tempo, este acordo dá uma importante contribuição para a redução da dívida da nossa empresa e nos permite concentrar nossos recursos nas tecnologias centrais nas quais a ZF é líder global.”

“A Samsung possui um histórico bem-sucedido de aquisições estratégicas que aceleram a inovação e ampliam o que é possível para nossos clientes”, disse Young Sohn, presidente do Conselho de Administração da HARMAN e conselheiro sênior da Samsung Electronics. “Desde a aquisição da HARMAN em 2017, a empresa expandiu seus negócios automotivos e de áudio de US$ 7 bilhões para mais de US$ 11 bilhões atualmente. A adição das capacidades de ADAS da ZF reforça esse impulso. A HARMAN expandirá ainda mais sua base tecnológica para oferecer experiências a bordo mais seguras, inteligentes e intuitivas. Esta aquisição reforça a liderança da HARMAN na transformação do setor e destaca o compromisso de longo prazo da Samsung com o futuro da mobilidade.”

“Esta transação assinala um marco significativo na execução da estratégia de longo prazo da HARMAN e fortalece ainda mais nosso portfólio”, disse Carolin Reichert, diretora de Estratégia da HARMAN. “Ao longo do processo, trabalhamos em uma colaboração muito construtiva com a ZF e demonstramos nossa capacidade de executar com sucesso um carve-out altamente complexo.”

Como parte do acordo, espera-se que aproximadamente 3.750 funcionários da ZF na Europa, nas Américas e na Ásia façam a transição para a HARMAN após a conclusão da transação. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2026, sujeitaàobtenção das aprovações regulatórias necessárias.

Após a conclusão, a HARMAN integrará os recursos ADAS da ZF em seu roteiro de computação centralizada e cockpit digital, permitindo que as montadoras implementem arquiteturas de veículos mais escaláveis e integradasàsegurança. As empresas manterão um forte suporte aos programas existentes, ao mesmo tempo em que alinham as equipes de engenharia, ADAS e computação para acelerar a inovação em plataformas de próxima geração.

Sobre a HARMAN

A HARMAN é líder global em tecnologia de áudio e automotiva. Criamos experiências inteligentes que enriquecem a vida das pessoas na estrada, em suas casas, no palco e em todos os lugares. Nossas marcas icônicas de áudio — incluindo JBL®, Harman Kardon®, AKG®, Bowers & Wilkins®, Denon® e Marantz® — oferecem som premium para consumidores e profissionais de áudio/visual em todas as partes do mundo. Mais de 50 milhões de veículos pelo mundo afora contam com as tecnologias da HARMAN para oferecer experiências mais seguras, inteligentes e intuitivas na cabine. Subsidiária integral da Samsung Electronics Co., Ltd., a HARMAN conta com cerca de 26.000 funcionários globalmente.

Sobre a ZF

A ZF é uma empresa global de tecnologia que fornece produtos e sistemas avançados de mobilidade para automóveis de passageiros, veículos comerciais e tecnologia industrial. Sua abrangente linha de produtos é voltada principalmente para fabricantes de veículos, provedores de mobilidade e startups nos setores de transporte e mobilidade. A ZF eletrifica uma ampla variedade de veículos. Com seus produtos, a empresa contribui para a redução de emissões, a proteção do clima e o aprimoramento da segurança na mobilidade. Além do setor automotivo — automóveis de passageiros e veículos comerciais — a ZF também atende a segmentos de mercado como máquinas agrícolas e de construção, energia eólica, propulsão marítima, acionamentos ferroviários e sistemas de teste. Com cerca de 161.600 funcionários no mundo inteiro, a ZF registrou vendas de € 41,4 bilhões no ano fiscal de 2024. A empresa opera 161 unidades de produção em 30 países.

Mídia:

HARMAN

Dawn Geary

Diretora, Comunicações Globais, Automotivo

dawn.geary@harman.com

ZF Group

Mirko Gutemann

Porta-voz Corporativo de P&D, Tecnologia ADAS/AD, Tecnologia de Segurança

mirko.gutemann@zf.com