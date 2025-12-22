O primeiro Cessna SkyCourier entregue no México, ampliando as capacidades de transporte aéreo de carga da FlexCoah

O primeiro Cessna SkyCourier do México foi entregue recentementeàempresa de transporte de cargas FlexCoah para ser usado pela empresa Altair, a subsidiária de aviação. A aeronave — uma variante cargueira — ampliará as capacidades de transporte aéreo de carga da empresa em todo o país.

O Cessna SkyCourier foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

“A combinação de confiabilidade, capacidade de carga útil e flexibilidade de missão do Cessna SkyCourier o torna um recurso valioso para operadores que buscam expandir suas operações, mantendo a relação custo-benefício”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “A entrega do Cessna SkyCourieràFlexCoah reflete o papel crescente da aeronave na transformação da logística regional.”

Fundada em 2009 em Saltillo, México, a FlexCoah é uma empresa de transporte de cargas reconhecida nacionalmente, especializada em serviços de carga de longa distância e locais. O novo Cessna SkyCourier se juntará às aeronaves Cessna Caravan da empresa para dar suporte a transportes de carga em grande escala, oferecendo aos clientes uma solução logística confiável e flexível que atenda às suas necessidades em constante evolução.

“Há anos, nossa empresa se dedica a transportar mercadorias com segurança e confiabilidade por via terrestre. Ao adicionar aeronavesànossa frota, estamos também abrindo os céus para nossos clientes”, disse Chava de las Fuentes, gerente geral da FlexCoah. “Este investimento nos permite oferecer prazos de entrega mais rápidos, conectar-nos a novos mercados e dar aos nossos clientes a flexibilidade de escolher entre transporte terrestre e aéreo, dependendo de suas necessidades. Trata-se de evoluir com nossos clientes e garantir que continuemos sendo seu parceiro logístico de confiança — seja por terra ou por ar.”

A presença do Cessna SkyCourier tem se expandido de forma constante pelo mundo, com anúncios neste ano incluindo a primeira entrega para o Canadá e o primeiro pedido da Mongólia, entre outros. Isso demonstra a adaptabilidade da aeronave e a crescente demanda em diversas regiões globais e perfis de missão.

Sobre o Cessna SkyCourier

O Cessna SkyCourier, um turboélice bimotor de asa alta, oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais reduzidos para operadores de carga aérea, transporte regional e missões especiais.

A versão cargueira tem capacidade para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6.000 libras. A versão para 19 passageiros conta com portas para a tripulação e passageiros, garantindo um embarque tranquilo, além de grandes janelas na cabine para iluminação natural e vistas. Ambas as configurações oferecem reabastecimento de pressão em ponto único, o que acelera os tempos de retorno.

O SkyCourier é equipado com dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados nas asas e utiliza a hélice McCauley C779 — uma robusta e confiável hélice de alumínio de quatro pás, com 110 polegadas, embandeiramento total e passo reversível — projetada para otimizar o desempenho da aeronave no transporte de grandes cargas. O modelo conta com aviônicos Garmin G1000 NXi e atinge velocidade máxima de cruzeiro superior a 200 nós, com alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

