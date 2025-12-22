A Coulson Aviation anuncia o lançamento do programa Boeing 767 VLAT

A Coulson Aviation USA anunciou o lançamento do seu programa Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT), marcando um avanço significativo na evolução da capacidade de combate a incêndios florestais por via aérea. O programa visa fornecer uma alternativa sustentável às plataformas VLAT legadas que estão se aproximando do fim de sua vida útil operacional.

A cross-sectional view of Coulson Aviation’s Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT) illustrates the integration of the RADS retardant delivery system and the next generation of high-capacity, sustainable aerial firefighting design.

O recente aterramento das frotas de MD11 e DC10 evidenciou um desafio estrutural para as agências de combate a incêndios em todo o mundo. Com a aposentadoria de aeronaves widebody mais antigas, o setor enfrenta uma redução significativa na capacidade de lançamento de retardante em larga escala e alta capacidade. O 767 VLAT da Coulson está sendo desenvolvido para suprir essa lacuna com uma aeronave que oferece maior carga útil, menor consumo de combustível e sustentabilidade a longo prazo em comparação com as plataformas existentes.

“A comunidade de combate a incêndios está testemunhando mudanças rápidas nos tipos de aeronaves disponíveis, e as agências precisam de soluções seguras, eficientes e com suporte por décadas”, disse Britt Coulson, presidente e CEO da Coulson Aviation USA. “O 767 é uma plataforma widebody comprovada, com suporte global, disponibilidade de peças, sistemas modernos e uma economia operacional atraente. Nosso programa se baseia nesses pontos fortes e oferecerá um desempenho superior ao que os VLATs tradicionais podem proporcionar.”

O 767 VLAT da Coulson incorporará a maior versão de seu sistema patenteado de lançamento de retardante RADS, mantendo a capacidade de transportar mais de 160 passageiros e oferecendo uma capacidade de tanque superior a qualquer outro VLAT atualmente em operação. A aeronave será projetada com a mesma versatilidade multimissão e para todos os tipos de riscos que define a frota de aviões-tanque da Coulson, oferecendo ganhos substanciais em capacidade de carga útil, eficiência de combustível e facilidade de manutenção a longo prazo em comparação com as plataformas VLAT tradicionais. Os projetos de engenharia, análise estrutural e planejamento de integração de sistemas já estão em andamento.

O 767 VLAT irá complementar e ampliar a frota de Grandes Aeronaves-Tanque (Large Airtankers) da Coulson, que inclui o C-130H Hercules e o 737 Fireliner, os quais juntos representam as soluções LAT de maior capacidade, com 4.000 galões, em operação atualmente. Ao adicionar uma aeronave-tanque de porte muito grande (VLAT) de nova geração ao seu portfólio, a Coulson fornecerá às agências de combate a incêndios uma ferramenta estratégica adicional quando os incidentes exigirem supressão aérea sustentada, de alto volume, por períodos operacionais prolongados.

A Coulson Aviation continua a investir antecipadamenteàprocura, garantindo que os seus parceiros tenham acesso a aeronaves fiáveis, eficazes e com suporte global. O programa Boeing 767 VLAT representa a próxima evolução da capacidade de combate a incêndios florestais por via aérea e reforça a liderança da Coulson no fornecimento de soluções seguras, inovadoras e prontas para a missãoàcomunidade global de combate a incêndios.

Sobre a Coulson Aviation

A Coulson Aviation é a maior empresa de combate a incêndios florestais do mundo, construída sobre mais de 60 anos de tradição operacional e quatro décadas de experiência no setor. Operando na América do Norte, América do Sul, Europa e Austrália, a Coulson é uma parceira confiável para agências municipais, estaduais e federais em todo o mundo. A empresa opera uma frota de aeronaves de asa fixa e rotativa de última geração, apoiada por sistemas integrados de retardante de chamas, plataformas de inteligência, treinamento e suporteàmissão. Ao investir antecipadamenteàdemanda operacional e focar exclusivamente em aeronaves sustentáveis ??em produção e inovação contínua, a Coulson está definindo o padrão para o futuro do combate a incêndios florestais, protegendo o que é mais importante.

