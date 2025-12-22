Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

A Coulson Aviation anuncia o lançamento do programa Boeing 767 VLAT

Avançando para a próxima geração de combate a incêndios florestais com aeronaves de alta capacidade

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
22/12/2025 19:52

compartilhe

SIGA

A Coulson Aviation USA anunciou o lançamento do seu programa Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT), marcando um avanço significativo na evolução da capacidade de combate a incêndios florestais por via aérea. O programa visa fornecer uma alternativa sustentável às plataformas VLAT legadas que estão se aproximando do fim de sua vida útil operacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251222688719/pt/

A cross-sectional view of Coulson Aviation’s Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT) illustrates the integration of the RADS retardant delivery system and the next generation of high-capacity, sustainable aerial firefighting design.

A cross-sectional view of Coulson Aviation’s Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT) illustrates the integration of the RADS retardant delivery system and the next generation of high-capacity, sustainable aerial firefighting design.

O recente aterramento das frotas de MD11 e DC10 evidenciou um desafio estrutural para as agências de combate a incêndios em todo o mundo. Com a aposentadoria de aeronaves widebody mais antigas, o setor enfrenta uma redução significativa na capacidade de lançamento de retardante em larga escala e alta capacidade. O 767 VLAT da Coulson está sendo desenvolvido para suprir essa lacuna com uma aeronave que oferece maior carga útil, menor consumo de combustível e sustentabilidade a longo prazo em comparação com as plataformas existentes.

“A comunidade de combate a incêndios está testemunhando mudanças rápidas nos tipos de aeronaves disponíveis, e as agências precisam de soluções seguras, eficientes e com suporte por décadas”, disse Britt Coulson, presidente e CEO da Coulson Aviation USA. “O 767 é uma plataforma widebody comprovada, com suporte global, disponibilidade de peças, sistemas modernos e uma economia operacional atraente. Nosso programa se baseia nesses pontos fortes e oferecerá um desempenho superior ao que os VLATs tradicionais podem proporcionar.”

O 767 VLAT da Coulson incorporará a maior versão de seu sistema patenteado de lançamento de retardante RADS, mantendo a capacidade de transportar mais de 160 passageiros e oferecendo uma capacidade de tanque superior a qualquer outro VLAT atualmente em operação. A aeronave será projetada com a mesma versatilidade multimissão e para todos os tipos de riscos que define a frota de aviões-tanque da Coulson, oferecendo ganhos substanciais em capacidade de carga útil, eficiência de combustível e facilidade de manutenção a longo prazo em comparação com as plataformas VLAT tradicionais. Os projetos de engenharia, análise estrutural e planejamento de integração de sistemas já estão em andamento.

O 767 VLAT irá complementar e ampliar a frota de Grandes Aeronaves-Tanque (Large Airtankers) da Coulson, que inclui o C-130H Hercules e o 737 Fireliner, os quais juntos representam as soluções LAT de maior capacidade, com 4.000 galões, em operação atualmente. Ao adicionar uma aeronave-tanque de porte muito grande (VLAT) de nova geração ao seu portfólio, a Coulson fornecerá às agências de combate a incêndios uma ferramenta estratégica adicional quando os incidentes exigirem supressão aérea sustentada, de alto volume, por períodos operacionais prolongados.

A Coulson Aviation continua a investir antecipadamenteàprocura, garantindo que os seus parceiros tenham acesso a aeronaves fiáveis, eficazes e com suporte global. O programa Boeing 767 VLAT representa a próxima evolução da capacidade de combate a incêndios florestais por via aérea e reforça a liderança da Coulson no fornecimento de soluções seguras, inovadoras e prontas para a missãoàcomunidade global de combate a incêndios.

Sobre a Coulson Aviation

A Coulson Aviation é a maior empresa de combate a incêndios florestais do mundo, construída sobre mais de 60 anos de tradição operacional e quatro décadas de experiência no setor. Operando na América do Norte, América do Sul, Europa e Austrália, a Coulson é uma parceira confiável para agências municipais, estaduais e federais em todo o mundo. A empresa opera uma frota de aeronaves de asa fixa e rotativa de última geração, apoiada por sistemas integrados de retardante de chamas, plataformas de inteligência, treinamento e suporteàmissão. Ao investir antecipadamenteàdemanda operacional e focar exclusivamente em aeronaves sustentáveis ??em produção e inovação contínua, a Coulson está definindo o padrão para o futuro do combate a incêndios florestais, protegendo o que é mais importante.

Saiba mais em coulsonaviation.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Grace Nakazawa

grace@the-aml.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

480.694.4914


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay