Brasil que Dá Certo realiza premiação e lançamento

O ecossistema Brasil que Dá Certo promoveu, no dia 17 de dezembro, em São Paulo, um encontro que reuniu empresários, executivos e lideranças de diferentes setores da economia nacional. A programação incluiu a entrega do Prêmio BQDC — Melhores do Ano, o lançamento de uma edição especial do livro Brasil que Dá Certo e a apresentação da nova marca e do posicionamento da comunicação institucional do ecossistema.

A iniciativa é liderada por Sandro Augusto, fundador e CEO do Brasil que Dá Certo. Atuando como curador de líderes, autor e anfitrião de encontros empresariais, Sandro consolidou um ecossistema voltado à articulação de negócios, reputação e impacto, conectando grandes empresários e pequenas e médias empresas em agendas estratégicas com governança e responsabilidade social contínua.

Empresas e lideranças reconhecidas

O Prêmio BQDC — Melhores do Ano reconheceu empresas que se destacaram ao longo de 2025 por iniciativas de impacto, geração de valor e contribuição ao desenvolvimento econômico. A premiação contemplou setores como indústria, energia, mobilidade, serviços, construção, comunicação, tecnologia, editorial e impacto social.

Entre as empresas premiadas estiveram Wholly, BYD, Mondial, XR/R1, Eurocuccina, Literare, Paulo Mauro Construtora, Gocil, Espaço Laser, Benício Advogados, Consigaz, Eletra e Carsystem.

Livro reúne 70 líderes convidados

Durante o evento, foi lançada a reedição especial do livro Brasil que Dá Certo, idealizado por Sandro Augusto e Augusto Cury. A obra reúne 70 líderes convidados, que compartilham experiências, visões e trajetórias relacionadas ao empreendedorismo, à gestão e à construção de negócios no Brasil.

Entre os participantes da publicação estão Carlos Wizard, Edu Lyra, Geraldo Rufino, João Appolinário, Luiza Helena Trajano, Chaim Zaher, Maurílio Biagi Filho, Giovanni Marins Cardoso, Roberto Justus, Renato Opice Blum, Richard Stad, Flávio Rocha, Álvaro Garnero, Edgard Corona, Alexandre Allard e Lalalli Senna, entre outros nomes de diferentes segmentos da economia nacional.

Nova marca, eventos e posicionamento institucional

O encontro também marcou o lançamento da XR BQDC Eventos, iniciativa voltada ao desenvolvimento de eventos corporativos e institucionais. A proposta integra a inteligência em live marketing da XR Live Marketing às relações públicas do Brasil que Dá Certo, com foco na criação de encontros temáticos e experiências presenciais em diferentes regiões do país.

Na ocasião, foram apresentadas a nova marca e o posicionamento da comunicação do ecossistema Brasil que Dá Certo, desenvolvidos pela Wholly, agência de marketing e comunicação estratégica responsável pelo rebranding e pela estruturação da comunicação institucional do projeto.

Segundo Luís Fernando Barbosa, CEO da Wholly, a atualização da comunicação acompanha a evolução do ecossistema: “Esse reposicionamento busca traduzir, de forma clara e estruturada, a dimensão do ecossistema, suas iniciativas e conexões, respeitando sua trajetória e preparando sua comunicação para novos ciclos”, afirma.

O evento reuniu cerca de 300 convidados, entre fundadores, presidentes, CEOs e executivos, consolidando o Brasil que Dá Certo como um espaço de articulação empresarial, produção de conteúdo e encontros voltados ao ambiente de negócios brasileiro.