Manutenção preventiva evita problemas em viagens de fim de ano

As festas de final de ano estão chegando e o período de férias também. Motoristas precisam levar o veículo à oficina para fazer a manutenção preventiva e evitar problemas nas estradas, garantindo uma viagem segura até o destino desejado. Com o uso, os vários sistemas do veículo sofrem desgaste, sendo necessário fazer uma checagem para averiguar as condições; a revisão ajuda a identificar falhas e peças comprometidas. Por isso, o bom estado do veículo exige revisões periódicas.

Na visão de Leandro Leite, coordenador de assistência técnica da Nakata, ao realizar manutenção preventiva, o motorista evita imprevistos e se prepara para enfrentar o trânsito com o veículo em boas condições, mais seguro, além de reduzir gastos, já que uma peça com desgaste excessivo ou danificada pode comprometer o funcionamento de outros componentes. Entre os sistemas, o especialista destaca a parte suspensão como um ponto de atenção na manutenção e destaca algumas dicas.

Sistema de suspensão deve ser checado: Leite explica que o sistema de suspensão está diretamente ligado à dirigibilidade, estabilidade do veículo, segurança e conforto dos ocupantes. “Amortecedores e molas atuam em conjunto, absorvendo os impactos das irregularidades das vias”, comenta. Além deles, bandeja, barra estabilizadora, buchas, pivôs, coxins, bieletas e o kit dos amortecedores também precisam passar por avaliação.

Revisão envolve a checagem de vários itens: entre os componentes que devem ser revisados, especialmente antes de pegar a estrada, estão os itens básicos do dia a dia, como filtros (de óleo, combustível, ar e cabine), óleo lubrificante, pneus e calibragem, tensão e validade da bateria, alinhamento, balanceamento, aditivo do radiador e palhetas. Também devem-se verificar os itens do sistema de freio — pastilhas, discos, tambores, sapatas, fluido, cilindro de roda, cilindro mestre, servo freio, mangueiras e pinças. Velas de ignição e correias (dentada e do alternador) igualmente precisam ser checadas.

Para uma viagem tranquila: a recomendação é levar o veículo a uma oficina de confiança e realizar um checklist completo. Dessa forma, evitam-se paradas desnecessárias, garantindo mais segurança e tranquilidade durante todo o trajeto.