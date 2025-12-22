A Modon Holding forma uma joint venture com a Related Companies e a Panepinto Properties para desenvolver o Harborside 4, uma torre residencial de luxo à beira-mar no coração do centro de Jersey City

A Modon Holding PSC (“Modon”) anunciou hoje uma nova joint venture para desenvolver o Harborside 4, uma torre residencial de 54 andares em um dos últimos terrenos privilegiadosàbeira-mar no centro de Jersey City, Nova Jersey, EUA. A Modon deterá uma participação majoritária no capital social juntamente com a Related Companies, uma das principais incorporadoras dos EUA, e a Panepinto Properties, empresa tradicional de Jersey City (a “Joint Venture”), marcando mais um passo importante na estratégia do Grupo para expandir seu portfólio global diversificado.

O Harborside 4, projetado pela Handel Architects, trará 800 apartamentos e condomínios de luxo para aluguel ao centro de Jersey City. O edifício oferecerá vistas deslumbrantes do horizonte de Manhattan e comodidades premium de estilo de vida e hospitalidade, incluindo uma academia de ginástica de destaque e serviços de concierge. O local fica a poucos minutos de Manhattan, com acesso ao PATH (trem que cruza o Rio Hudson) e conexões de ferry, além de comércio, restaurantes e serviços comunitários bem próximos, incluindo um supermercado Whole Foods do outro lado da rua. O projeto prevê que aproximadamente 75% dos apartamentos residenciais sejam destinados ao aluguel, gerando renda recorrente estável, enquanto os 25% restantes serão comercializados para venda. A construção está prevista para começar no primeiro trimestre de 2026, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2029.

A joint venture supervisionará conjuntamente o desenvolvimento do projeto, com a Related liderando o desenvolvimento e a gestão da construção, o arrendamento e as operações. A Related contribui com mais de 50 anos de experiência integrada em desenvolvimento e gestão, com US$ 70 bilhões em ativos sob gestão e mais de US$ 20 bilhões em obras concluídas na última década. A Panepinto Properties, que já entregou mais de 17 milhões de pés quadrados em empreendimentos em Jersey City desde 1977, traz um profundo conhecimento local e um compromisso de longa data com a comunidade de Jersey City. Um consórcio de bancos liderado pelo J.P. Morgan fornecerá o financiamento para a construção do empreendimento.

H.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, presidente da Modon Holding, afirmou: “O Harborside 4 representa uma progressão natural na expansão global da Modon, refletindo nosso compromisso em investir em ativos de alto potencial que criam valor a longo prazo. A parceria com a Related e a Panepinto reúne instituições com a expertise e a ambição necessárias para ajudar a moldar comunidades vibrantes e preparadas para o futuro, e reforça a posição da Modon como uma parceira de investimento internacional confiável. Este empreendimento fortalece nosso portfólio internacional, apoia nossa estratégia de diversificação e reforça a visão da Modon de desenvolver destinos urbanos de alta qualidade em mercados globais estratégicos.”

Bill O’Regan, CEO do Grupo Modon Holding, afirmou: “O Harborside 4 está fortemente alinhado com nossa estratégia de crescimento internacional, combinando uma excelente oportunidade de desenvolvimento com um plano de execução estruturado e parceiros com vasta experiência, além do objetivo da Modon de aumentar sua receita recorrente a longo prazo. A solidez operacional da Related e o conhecimento local da Panepinto criam uma plataforma projetada para excelência em design e execução rigorosa. Trabalharemos em conjunto com a Related e a Panepinto para supervisionar todas as fases críticas do desenvolvimento, contribuindo para que o Harborside se torne uma comunidade bem administrada e de alto desempenho a longo prazo. Este investimento reforça nossa visão de construir e aprimorar a resiliência de nosso portfólio global diversificado.”

Bruce A. Beal Jr., presidente da Related Companies, afirmou: “Estamos muito satisfeitos em firmar parceria com a equipe da Modon Holding para dar vida a este projeto empolgante. Com uma localização incomparável a poucos minutos de Manhattan, na cidade de Jersey City, que está em rápido crescimento, o Harborside 4 representa uma oportunidade excepcional para desenvolver belas residênciasàbeira-mar para moradores exigentes, juntamente com parceiros e investidores que compartilham nossa visão de criar ambientes urbanos dinâmicos para se viver.”

Joseph Panepinto, Sr., fundador e CEO da Panepinto Properties, afirmou: “A aquisição do Harborside 4 fortalece nosso papel na revitalização contínua da orla de Jersey City e arredores. Uma área que antes servia a usos industriais vem se consolidando como um destino residencial e comercial de primeira linha e contemporâneo, gerando empregos e renda para todos os moradores da cidade. Este empreendimento está alinhado a essa visão mais ampla. Mantemos nosso compromisso de apoiar o crescimento contínuo da cidade em seus diversos distritos.”

Com sede em Abu Dhabi e listada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX), a Modon opera em diversos setores, incluindo imobiliário, hotelaria, gestão de ativos, investimentos, eventos e turismo. O portfólio imobiliário internacional da Modon inclui uma joint venture de 50% para a construção das torres de escritórios 2 Finsbury Avenue em Londres, em parceria com a British Land e a GIC; a aquisição de La Zagaleta, na Espanha, um dos condomínios residenciais com campo de golfe mais exclusivos e luxuosos da Europa; e um investimento estratégico no Wellington International Equestrian Showgrounds, no Condado de Palm Beach, Flórida. Outros ativos incluem hotéis e resorts em cinco países em três continentes, instalações esportivas e de lazer, e espaços de referência globais para eventos e exposições, como o ADNEC Centre em Abu Dhabi e o ExCeL London.

Sobre a Modon

A Modon é uma holding internacional com sede em Abu Dhabi, EAU, e cotada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). Estamos na vanguarda da inovação urbana, criando projetos e experiências icônicas que superam continuamente as expectativas. Nossos principais setores de atuação incluem imobiliário, hotelaria, gestão de ativos, investimentos, eventos e turismo. Nossa meta é agregar valor sustentável a longo prazo, ao estabelecer as bases para uma vida inteligente e conectada.

Sobre a Related Companies

A Related Companies é uma empresa global de imóveis e estilo de vida, definida pela inovação e a mais proeminente empresa imobiliária privada dos Estados Unidos. Fundada há mais de 50 anos, a Related é uma das maiores proprietárias privadas e preservadoras de moradias populares nos EUA, além de líder do setor totalmente integrada e altamente diversificada, com experiência em praticamente todos os aspectos de desenvolvimento, aquisição, gestão, finanças, marketing e vendas. Com sede na cidade de Nova York, a Related possui escritórios e grandes empreendimentos em Boston, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Texas, Washington, D.C. e Londres, e conta com uma equipe de aproximadamente 4.000 profissionais. Com mais de US$ 70 bilhões em ativos próprios ou em desenvolvimento, incluindo o bairro Hudson Yards, de 28 acres, no lado oeste de Manhattan, o Deutsche Bank Center na Columbus Circle e o The 78 em Chicago, a Related foi nomeada uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela revista Fast Company. Para mais informações sobre a Related, acesse www.related.com.

Sobre a Panepinto

A Panepinto Properties é líder de mercado e inovadora no desenvolvimento imobiliário em Jersey City desde 1977, atuando em projetos imobiliários inovadores em âmbito nacional e internacional, com foco em design e desenvolvimento de infraestrutura, gestão de propriedades e ativos a longo prazo e serviços de arte contemporânea para projetos residenciais, comerciais e hoteleiros. Como uma empresa independente, a Panepinto Properties trabalha em estreita colaboração com instituições financeiras, órgãos municipais e estaduais, engenheiros, arquitetos, designers e artistas para garantir que cada projeto seja único e bem-sucedido, transformando e revitalizando bairros e gerando valor para a comunidade local.

